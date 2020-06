Twilight, Anna Kendrick ci scherza su: 'avrei ucciso Robert Pattinson e Kristen Stewart'

Nel corso di una recente intervista l'attrice Anna Kendrick, interprete di Jessica nel famoso franchise cinematografico di Twilight, ha scherzato sul fatto che la produzione fu così soffocante che desiderava "uccidere tutti" sul set.

L'attrice 34enne, che ha interpretato la studentessa del liceo Jessica Stanley in quattro film della saga, ha confessato che girare il primo film del fantasy romantico fu un'esperienza traumatica. "Il primo film lo abbiamo girato a Portland, in Oregon, e ricordo solo il freddo e la fatica", ha detto a Vanity Fair, scherzando sul fatto che lei e i suoi compagni di cast, tra cui Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner, erano così irritanti che voleva ucciderli. "E ricordo che le mie Converse erano completamente inzuppate e pensavo che in un'altra circostanza quelle persone sarebbero potute diventare i miei migliori amici, ma lì volevo uccidere tutti."

La star di Pitch Perfect e Tra Le Nuvole, ha aggiunto: "Anche se alla fine si è creato una specie di legame. C'era qualcosa ad unirci, come succede alle persone che condividono un trauma. Come le persone che sopravvivono ad una situazione da ostaggi, alla fine siete legati."

Tuttavia girare il secondo film del franchise, The Twilight Saga: New Moon, è stata un'esperienza migliore, soprattutto a causa del meteo. "Per il secondo film, per qualche motivo, il meteo non è stato così tremendo e penso che durante quella produzione ci siamo potuti conoscere un po' meglio." Ma le riprese del terzo, quarto e quinto film sono diventate troppo intense e la Kendrick le ricorda come "una cosa sola fusa insieme".

