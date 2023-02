Twilight, Anna Kendrick ringrazia Kristen Stewart: "Il mio discorso è stato mediocre"

Chi non si è un po' commosso al discorso di Jessica al diploma di fine anno a Forks in Twilight (a tal proposito, vi rimandiamo alla nostra recensione di Twilight. Tale momento non sembrerebbe essere ricordato con piacere da Anna Kendrick. Ma quest'ultima ci ha tenuto a ringraziare Kristen Stewart per la sua bravura.

"Sono OK nella scena del diploma, al massimo. Dopo che abbiamo finito di girare questa scena, i produttori mi hanno detto 'Oh, pensavamo che avresti fatto quella cosa che fai sempre', perché in New Moon, comincio a divagare su film su zombie e cose del genere, che non erano nella sceneggiatura, mentre [io e Bella] uscivamo dal Cinema. L'hanno lasciato e poi mi hanno dato questo discorso e pensavano che avrei fatto lo stesso. Ma dato che era un vero discorso ho pensato di attenermi fedelmente allo script", ha rivelato Anna Kendrick in un video per Vanity Fair, in cui ripercorre i suoi più iconici ruoli interpretati nel corso degli anni.

L'attrice non ritiene dunque di aver regalato la performance della vita in quell'occasione. Tuttavia, la Kendrick continua dicendo che: "Mi ricordo di aver pensato 'Oh, OK, la scena è andata bene. Non so, magari la taglieranno. E poi nel vederla al cinema, era uno di quei momenti in cui si capisce l'importanza fondamentale dell'editing nel cinema, perché ogni volta che inquadravano Kristen, è così brava a mostrarsi commossa da quello che sto dicendo. Non mi ricordo nemmeno se lo stessi facendo off camera, o se avessero girato questa inquadratura in un altro giorno.

Il debito al controcampo di Kristen è significativo per l'attrice: "Ma sì, se guardi l'espressione di Kristen pensi 'Wow, questo discorso è pazzesco' perché è lei a pensarlo. Io invece sto facendo il minimo indispensabile. Non so neanche cosa io stia facendo. E' abbastanza mediocre, onestamente. Poi vedi lei, e pensi: 'Non so, il discorso di Jessica potrebbe rivelarsi interessante'. Quindi grazie Kristen".

Voi cosa pensate del discorso di Anna Kendrick, aka Jessica, al discorso finale durante il giorno del diploma nel terzo capitolo della saga, Eclipse? Lo avete trovato convincente o percepite quanto riferito dall'attrice?