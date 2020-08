Twilight: 7 curiosità sul primo capitolo della saga con Robert Pattinson e Kristen Stewart

Questa sera su La5 va in onda Twilight, primo capitolo della saga tratta dai romanzi di Stephenie Meyer che ha lanciato le carriere di Robert Pattinson e Kristen Stewart ad Hollywood.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi le principali curiosità da non perdere sul dietro le quinte del film:

Prima del casting, Robert Pattinson non aveva mai sentito parlare dei romanzi di Twilight. L'attore ha partecipato al provino soprattutto per conoscere Kristen Stewart , di cui aveva ammirato la performance in Into the Wild - Nelle terre selvagge.

, di cui aveva ammirato la performance in Into the Wild - Nelle terre selvagge. Per preparasi al ruolo, Pattinson si è trasferito in Oregon e ha iniziato lavorare al personaggio sia dal punto di vista mentale che fisico. Grazie all'aiuto di un coach che lo seguiva per cinque ore al giorno, ha imparato a combattere, giocare a baseball, guidare e fare acrobazie per le scene di stunt. Si è inoltre isolato per alcune settimane per provare a sentirsi come Edward Cullen.

Kristen Stewart ha dovuto indossare delle lenti a contatto marroni per tutta la durata delle riprese. I suoi occhi naturali sono infatti verdi.

marroni per tutta la durata delle riprese. I suoi occhi naturali sono infatti verdi. L'autrice di romanzi ha dettato alcune condizioni : i nomi originali dei personaggi non potevano essere modificati in alcun modo. Inoltre, nessuno dei protagonisti poteva morire se non specificato nell'opera originale.

: i nomi originali dei personaggi non potevano essere modificati in alcun modo. Inoltre, nessuno dei protagonisti poteva morire se non specificato nell'opera originale. La Meyer appare in un cameo: interpreta una cliente al computer nel locale dove Bella pranza con il padre all'inizio del film.

La prima scelta della scrittrice per il ruolo di Edward era Henry Cavill, ma il film è entrato in produzione quando l'interprete di Superman aveva già 25 anni.

Il personaggio di Waylone Forge (Nad Bellamy), amico del padre di Bella, è stato creato appositamente per la pellicola.

Vi ricordiamo che Midnight Sun, il nuovo libro della saga che esplora gli eventi di Twilight dal punto di vista di Edward, arriverà nelle librerie italiane il prossimo 24 settembre. Intanto, la regista Catherine Hardwicke ha parlato di un eventuale adattamento di Midnight Sun.