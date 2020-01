Un tweet di John Boyega prende in giro i fan più romantici di Star Wars IX

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in questi giorni al cinema, ha risposto alle domande rimaste in sospeso sulla trilogia sequel, anche se alcune delle risposte, per usare un eufemismo, non sono troppo piaciute a parte del pubblico. Tra le lamentele dei fan, il modo di gestire alcune sottotrame, per così dire, romantiche tra alcuni personaggi.

Alcuni dei protagonisti della saga stanno rispondendo a modo loro sui social. Se Mark Hamill ha scritto una poesia dedicata alla mancata love story tra Finn e Poe, che molti fan speravano di vedere sullo schermo, un recente tweet di John Boyega prende bonariamente in giro quelli che si aspettavano del romanticismo tra Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver).

"Storia d'amore in Star Wars" recita il post, in cui sono presenti alcune immagini in cui i due personaggi si danno battaglia a colpi di spade laser. Potrebbe in apparenza sembrare un messaggio cinico, che infatti ha fatto arrabbiare diversi fan, ma va inteso come un semplice scherzo e nulla più. Probabilmente, John Boyega voleva far notare come la trilogia sequel abbia gestito la storia tra Rey e Kylo - ribattezzata "Reylo" dai fan più romantici della coppia - non tanto con baci e carezze, quanto con scontri e duelli.

Un'altra polemica su Star Wars ha riguardato una possibile faida tra J.J. Abrams e Rian Johnson, ipotesi seccamente smentita dallo sceneggiatore Chris Terrio. E voi siete soddisfatti di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker? Che ne pensate delle dinamiche - romantiche o meno - tra i personaggi? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.