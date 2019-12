Il TV spot di Episodio IX incentrato su Rey: tutte le battaglie della guerriera Jedi

I giochi stanno per chiudersi alla Disney, nei cui tudios c'è grande fermento in vista dell'uscita dell'ultimo capitolo di Star Wars. Nelle ultime ore ben due sono i TV spot distribuiti: uno incentrato su R2-D2 E C-3PO e un'altro su Rey.

Il teaser trailer che vede protagonista la coraggiosa Jedi è intitolato She e, come il nome suggerisce, ci mostra alcune delle scene più intense della pellicola, quelle che segnano e plasmano ulteriormente la ragazza, ormai pronta per la battaglia finale contro l'Imperatore Palpatine e il malvagio Kylo Ren.

Eccola lanciarsi sul Millennium Falcon, intenta a sfuggire alle Truppe Imperiali e poco dopo, in quello che si preannuncia essere uno dei momenti più significativi del film, in piedi di fronte alla sua navicella in fiamme, probabilmente sul pianeta Ahch-To, poco prima d'impugnare la spada laser contro Adam Driver.

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker vedremo chiudersi non solo la saga della discendenza di Anakin iniziata nel 1977, ma anche tutte le questioni irrisolte di Rey troveranno un epilogo e numerose domande sul Primo Ordine troveranno risposta.

Aspettando l'uscita dell'Episodio IX il 18 dicembre, scoprite la scena preferita di Daisy Ridley e il miglior duello di Star Wars... Oppure potreste lasciarvi terrorizzare dalla voce dell'Imperatore Palpatine.