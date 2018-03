Tutto su Thanos, Pantera Nera e... Occhio di falco da Avengers: Infinity War

ha dedicato ad Avengers: Infinity War un lungo articolo, svelando novità e anteprime dal film più atteso dell'anno. Una buona porzione dell'articolo, però, è stata dedicata totalmente a Thanos, il villain interpretato da

"E' più forte di Hulk" spiega uno dei co-registi, Joe Russo "E' più come Gengis Khan. E' una forza della natura. Ha una saggezza spirituale che va al di là di tutti gli altri personaggi. E' un conquistatore di mondi. Non ha alcuna debolezza, e questo lo rende minaccioso".

Come affermato altre volte, il film è stato concepito dal punto di vista di Thanos. "Il punto di vista della pellicola è quello di Thanos, il che lo rende un film unico nel suo genere" continua Joe Russo "Vogliamo che le persone escano dal cinema dicendo 'questo è un uomo cattivo'.". "Potete chiamare il film anche Avengers: Thanos se volete, questa è decisamente la sua pellicola" gli fa eco il co-sceneggiatore, Christopher Markus.

E a quanto pare Josh Brolin, il suo interprete, ha fatto un ottimo lavoro nel ruolo. "Josh è terrificante" conferma Tom Holland, interprete di Spider-Man "Doveva indossare questa stupida ridicola tuta mo-cap con una pallina da tennis sopra la sua testa. Ma appena la telecamera si accendeva, diventava terrificante". "Lo adoro" continua Robert Downey Jr. "Eravamo tutti abbastanza spaventati quando entrava nella parte. Preparatevi, gente".



In maniera piuttosto interessante i due sceneggiatori, Markus e Stephen McFeely, hanno dichiarato di essere rimasti piuttosto confusi dalla scena post-titoli di Avengers: Age of Ultron: "Non un nostro film. Ma ci siamo seduti dopo averla vista e ci siamo detti 'di cosa diavolo sta parlando? E dov'era quando ha fatto tutto questo?".

Parlando di altri personaggi, Joe Russo ha confermato che il successo di Black Panther al botteghino non ha cambiato i piani iniziali o incrementato la presenza del personaggio nel film: "Assolutamente no. Il successo del film non ha cambiato la nostra agenda".

E adesso la domanda delle domande: dove si trova Occhio di falco? Assente dal marketing, il personaggio sarà comunque in Avengers: Infinity War in un ruolo misterioso. "Occhio di falco avrà un bel po' di roba fica nuovissima" conferma Russell Bobbitt "Abbiamo sviluppato della roba interessante per il personaggio.Tutte relative all'arco, ovviamente, ma sono gadget da affiancargli". Ma sul suo ruolo top-secret ed il perché di tanta segretezza, il team non si sbilancia, anche se Markus spiega: "E' come in Nashville. Ognuno è in una bolla differente. Alcune bolle si uniscono e si rompono, altre si uniscono per il terzo atto. Roba del genere".