Tutto quello che c'è da sapere su Thanos in Avengers: Infinity War

Di Thanos , il villain che affronterà i Vendicatori nel prossimo, vi abbiamo già parlato, ma ora vi sveliamo qualche dettaglio in più grazie a delle nuove dichiarazioni rilasciate ad Entertainment Weekly.

Parlando di Thanos in Avengers: Infinity War, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha spiegato: "Quando vedrete il rapporto tra Thanos e Gamora e come evolve... Dio, come vorrei potervelo dire! Quando i fratelli Russo sono venuti da me dopo aver girato 3/4 del film, mi hanno detto 'non era previsto che provassi pena per Thanos, almeno cosi tanto come fai tu'. E' ovvio che abbia questo grosso piano, come qualcuno che sta coinvolgendo i suoi bambini per il suo personale spargimento di sangue. Ma ha la capacità di amare tanto e in maniera molto profonda. Hai bisogno di una cosa cosi per un personaggio che è praticamente un folle che vuole distruggere pianeti, è più interessante. Thanos è differente dalla sua famiglia. Sono tutti Titani, sono molto simili, ma lui è nato deforme. Vedrete mentre cresce, vedrete che era come Quasimodo di quel pianeta o se avete letto il romanzo Profumo... è un bel parallelismo con lui. Era un'anomalia, un mostro, e questo ha portato la sua follia".

Thanos sarà interpretato da Josh Brolin nel film.