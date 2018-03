Tutto quel che c'è da sapere sul rinvio di New Mutants, camei segreti inclusi

Il posticipo di New Mutants , nuovo spin-off della saga cinematografica sugli, prima al febbraio 2019 e poi, direttamente, al 2 agosto 2019, ha spaventato - e non poco - gli appassionati.

Ci troviamo di fronte ad un altro Fantastic Four - I Fantastici Quattro? Non esattamente. O meglio: è quello che svelerebbe Jeff Sneider di The Tracking Board (anche se, per ora, è soltanto un rumor). Sneider fa un lungo reportage di quello che è accaduto dietro le quinte della lavorazione della pellicola. Secondo il sito, le divergenze creative tra Josh Boone e la Fox sono 'state ingigantite da siti e blog' e non affatto veri.

Sneider spiega che l'idea iniziale di Boone e della co-sceneggiatrice Knate Lee era quella di realizzare un vero e proprio horror, ma la Fox non era d'accordo e ha respinto la proposta dei due, chiedendo la diminuzione al massimo di sangue e spaventi ed un rating PG-13. Non solo, lo studio ha ingaggiato un vero e proprio team di sceneggiatori (tra i quali Scott Neustadter & Michael Weber, Josh Zetumer, Chad & Carey Hayes e Seth Grahame-Smith più altri sei) chiamati a 'smembrare' lo script e riassemblarlo, fornendo idee sempre nuove. Nonostante ciò, Lee e Boone sarebbero gli unici accreditati come sceneggiatori.

Nessuna divergenza creativa, nonostante questo, e i due hanno trovato l'intesa con la Fox: realizzare un horror giovanile a metà strada tra un film di John Hughes ed un romanzo di Stephen King. Quel che è accaduto dopo? E' uscito It.

Uscito a settembre, It della Warner Bros. Pictures è andato benissimo al box-office. La Fox, di tutta risposta, per cavalcare l'onda di quel successo, ha montato un trailer di New Mutants che vendeva la pellicola come un vero e proprio horror spaventoso quando, invece, non era così. I test screening del film erano andati bene e delle riprese aggiuntive erano state considerate non necessarie, eppure l'ottima risposta al trailer - con il pubblico, ora, in attesa di un horror - hanno portato la Fox a ripensare sul prodotto appena realizzato.

A questo punto, la Fox avrebbe deciso di non procedere con soli tre giorni di riprese aggiuntive bensì ordinarne alcune più estensive per trasformare quel film a metà strada tra un film di Hughes ed un romanzo di King in un vero e proprio horror, che poi era l'idea originale di Boone e Lee. E, mentre il secondo atto non verrà toccato più di tanto, il primo atto, a quanto svela Sneider, sarà rilavorato con l'aggiunta di altre sequenze, possibili nuovi personaggi e, soprattutto, tanti spaventi che la Fox aveva evitato nello sviluppo. Insomma anche se tutto ciò fa presagire un film problematico, secondo le fonti Boone riuscirà ad 'aggiustare' la pellicola.

The Tracking Board rivela anche qualche dettaglio interessante sul cinefumetto. A quanto pare, i piani iniziali prevedevano una scena finale che presentava il personaggio di Nathaniel Essex/Mr. Sinister, interpretato da Jon Hamm. Sfortunatamente, con il cambio di programma della Fox, questo cameo sarebbe stato completamente tagliato, cosi come era stato tagliato il personaggio di Warlock dallo script originale perché ritenuto "troppo costoso" da realizzare. Ma, secondo il sito, un cameo a sorpresa ci sarà: Antonio Banderas sarebbe stato ingaggiato per interpretare un altro villain. Chi? Non lo sappiamo, per ora.

Ricordiamo che tutto questo non è nient'altro che un rumor, per ora.