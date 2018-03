Tutti i supereroi uniti nelle cover di Empire di Avengers: Infinity War

Dopo la cover esclusiva diche vi abbiamo mostrato nella giornata di ieri, oggi vi mostriamo una nuova serie di cover dedicate interamente ad Avengers: Infinity War , cinefumetto targato Marvel Studios. Trovate tutte le cover comodamente dopo il salto.

Oltre a Thanos (Josh Brolin), le cover esclusive mostrano Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), la Vedova Nera (Scarlett Johansson) e Shuri (Letitia Wright); Dottor Strange (Benedict Cumberbatch), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Okoye (Danai Gurira) e Drax il Distruttore (Dave Bautista); Pantera Nera (Chadwick Boseman), Il Soldato d'Inverno (Sebastian Stan), Nebula (Karen Gillan) e War Machine (Don Cheadle); Thor (Chris Hemsworth), Rocket (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel), Visione (Paul Bettany) e Mantis (Pom Klementieff); Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Hulk (Mark Ruffalo), Spider-Man (Tom Holland) e Falcon (Anthony Mackie).

Diretto dai fratelli Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War) e prodotto da Kevin Feige dei Marvel Studio, il film è stato scritto da Christopher Markus & Stephen McFeely.

Dopo aver stuzzicato i fan con l'introduzione delle potenti e pericolose Gemme dell'Infinito, in Infinity War il temibile Thanos (Josh Brolin) ha intenzione di recuperare tutte le Gemme per i suoi terribili scopi che porterebbero il caos più totale nell'intera galassia. Gli Avengers e alcuni tra i più potenti supereroi della Terra sono costretti ad allearsi per combattere il nemico comune ed impedire che recuperi tutte le Gemme dell'Infinito. Nella battaglia, i Vendicatori saranno aiutati dal team galattico dei Guardiani della Galassia.