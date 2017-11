Tutti i Soldi del Mondo: prima occhiata a Christopher Plummer al posto di Kevin Spacey

Christopher Plummer si mostra per la prima volta in uno spot tv promozionale per, il film in cui interpreta il miliardarioal posto di. Inoltre, il regista, Ridley Scott spiega i motivi dei reshoot e del cambio di attore.

Il dramma storico ripercorre la vicenda del rapimento del nipote sedicenne del magnate Getty, avvenuto nel 1973. Quando John Paul Getty III (Charlie Plummer), venne rapito, il nonno aveva ottantuno anni; il cambio di attore a riprese concluse, che ha costretto Scott a ripetere frettolosamente le scene in cui Kevin Spacey era coinvolto, non ha provocato ritardi nel release, previsto ancora, come programmato dalla Sony, per dicembre.

Dopo le accuse di molestie, Spacey è stato esonerato da diverse produzioni, compresa la serie campione House of Cards. Nonostante la decisione di eliminare l'attore premio Oscar da Tutti i Soldi Del Mondo non sia stata affatto gradita dai fan, ecco come hanno spiegato la questione Michelle Williams (che interpreta la madre del ragazzo rapito, Gail Harris), e Ridley Scott, il regista:

Williams: "Sono davvero orgogliosa di far parte di questo progetto, siamo tuti qui per Ridley. Quando quest'idea ha iniziato a venire fuori, ho iniziato a sentirmi meglio. Naturalmente questo non ha nulla a che vedere con il far sentire meglio le persone che sono state personalmente colpite dal comportamento di Kevin Spacey, ma siamo tutti concordi che questo può essere il nostro - seppur piccolo - modo per cercare di aggiustare qualcosa di profondamente sbagliato. E manda anche un messaggio ai predatori: non potete continuare a comportarvi in questo modo. Qualcosa da ora in poi verrà fatto."

Scott sul recasting di Plummer al posto di Spacey: "Non c'era tempo per pensare. A volte bisogna semplicemente prendere una decisione immediata e chiara, senza discussioni."

Riguardo la sua sicurezza nel mantenere intatti i tempi di release previsti, il regista ha poi proseguito: "Potevo permettermi di dirlo perché so che posso farlo (ride). Mi muovo come un fulmine. Sono già avanti di due scene rispetto al previsto. E' facile! Se sai quello che stai facendo, non ti servono 19 ciak. Ne fai uno per l'attore uno per te. E' tutto pianificato. Quando hai uno storyboard e ti sei già immaginato tutto il film nella tua testa, i campi lunghi, quelli brevi, le riprese stabilite, non c'è problema. Dopo un po' di tempo uno inizia ad essere più sicuro e a fidarsi della propria intuizione. E io ascolto la mia, mi fido di me."

