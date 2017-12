Tutti i soldi del mondo: Mark Wahlberg nella nuova featurette

Sony Pictures Entertainment ha diffuso in streaming una nuova featurette ufficiale di, la nuova pellicola diretta dae in arrivo a Natale negli USA.

Il film, scritto da David Scarpa, racconterà del rapimento di J. Paul Getty III, pronipote del grande imprenditore statunitense J. Paul Getty. Nel ricco cast ci sono Mark Wahlberg, Michelle Williams, Christopher Plummer (che ha rigirato completamente tutte le scene di Kevin Spacey, escluso dal film dopo lo scandalo legato alle molestie sessuali di cui sarebbe stato accusato), Romain Duris, Timothy Hutton e il giovane Charlie Plummer, premiato di recente a Venezia per la sua interpretazione in Lean on Pete.



La pellicola segue la storia del nipote sedicenne del miliardario J. Paul Getty, John Paul Getty III (Charlie Plummer), che viene rapito. Sua madre compirà dei tentativi disperati per salvare il ragazzo: la donna cercherà in ogni modo di convincere il suocero miliardario a pagare il riscatto per il rilascio del nipote.

Tutti i soldi del mondo è prodotto da Dan Friedkin, Bradley Thomas, dallo stesso Scott, Mark Huffam, Chris Clark e Quentin Curtis. L’uscita nelle sale americane avverrà il 22 dicembre, mentre in Italia dovremo attendere gennaio, quando verrà distribuito da Lucky Red. Su queste pagine potete visualizzare anche l’ultimo trailer britannico, dove è possibile dare un ulteriore sguardo a Plummer nel ruolo di J. Paul Getty.