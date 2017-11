Tutti i soldi del mondo: ecco i primi poster con Christopher Plummer

Come abbiamo già comunicato, uno dei motivi per cui Sony e Scott vogliono mantenere invariata la data d’uscita è battere la concorrenza della miniserie FX di Danny Boyle , che racconta esattamente la stessa storia: il rapimento del nipote del magnate del petrolio John Paul Getty, che sul piccolo schermo avrà il volto di Donald Sutherland , appena insignito dell’ Oscar onorario .

Nelle due nuove locandine non possiamo non notare campeggiare il nome di Plummer, impegnato attualmente nella rapida sessione di riprese sostitutive che dovrebbero consentire al film di Scott di uscire comunque il 22 dicembre 2018.

Altri contenuti per All the Money in the World