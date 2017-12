Tutti i Soldi del Mondo: ecco il nuovo trailer "Tutto ha un prezzo" (Eng)

E' online il nuovo trailer di Tutti i Soldi del Mondo , dal titolo. Il film, con protagonisti, è diretto da Ridley Scott.

In questo periodo dell'anno, probabilmente, questo messaggio potrebbe andare perso: il "Tutto ha un Prezzo", seppur in grado di garantire stabilità e sicurezza, di certo non aiuta quando si tratta di felicità. Quella no, non la si può comprare, non sempre, almeno! Il discorso di certo sarebbe lunghissimo e pieno di innumerevoli sfaccettature; tuttavia, quello che estrapoliamo dalla vicenda di Tutti i Soldi Del Mondo, e anche da questo nuovo traile promozionale, è che il denaro, quando se ne ha molto (moltissimo) come nel caso di John Paul Getty Senior, diventa una vera e propria ossessione!

A causa della decisione del regista, Ridley Scott, di sostituire tutte le scene (all'ultimo momento), di Kevin Spacey, sostituendolo con Christopher Plummer, non si è parlato un granché del film, ma di tutto quanto accaduto intorno al film stesso.

La storia parla del tentativo di salvare il nipote del miliardario Getty Senior, John Paul Getty Jr. Il ragazzo viene rapito da alcuni malviventi che chiedono al nonno un cospicuo riscatto che lui si rifiuta di pagare. La madre del giovane, interpretata da Michelle Williams, lotta con tutte le sue forze perché i rapitori rilascino il figlio. Nell'impresa, verrà aiutata dal personaggio di Mark Wahlberg, assistente del miliardario.

Tutti i soldi del Mondo si ispira a fatti realmente accaduti, a cui è stato, di proposito, aggiunto qualche elemento fiction.