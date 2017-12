Tutti i Soldi del Mondo: ecco il "look inside trailer" UK su J. Paul Getty

Laha rilasciato un trailer d'approfondimento per Tutti i Soldi del Mondo , il film diretto dache, in fase finale, ha dovuto sostituire le riprese girate da uno dei precedenti protagonisti,, con

In questo "look inside trailer", troviamo anche mini interviste ai protagonisti della pellicola, compreso il "sostituto" di Kevin Spacey, Plummer.

Tutti i Soldi del Mondo segue la storia del nipote sedicenne del miliardario J. Paul Getty, John Paul Getty III (Charlie Plummer), che viene rapito. Sua madre compirà dei tentativi disperati per salvare il ragazzo e la parte della nuora di Getty, Gail, è interpretata da Michelle Williams: la donna cercherà in ogni modo di convincere il miliardario, interpretato da Christopher Plummer, a pagare il riscatto per il rilascio del nipote.

Quando il Signor Getty senior si rifiuta, Gail cerca in tutti i modi di influenzarne la volontà, mentre il comportamento dei rapitori nei confronti del ragazzo, diventa sempre più imprevedibile e brutale. Con la vita di suo figlio in bilico, Gail e l'assistente di Getty, Mark Wahlberg, diventeranno inaspettatamente alleati nella corsa contro il tempo che rivelerà, alla fine, che il vero e unico valore duraturo non sono i soldi, ma l'amore.

Diretto da Ridley Scott, Tutti i Soldi del Mondo vede un cast formato da Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg, Romain Duris, Charlie Plummer e Timothy Hutton.

La sceneggiatura è di David Scarpa e la pellicola uscirà in Italia a gennaio.