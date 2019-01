Tutti i protagonisti di Alita: Angelo della Battaglia nei nuovi character poster

La 20th Century Fox ha diffuso online dieci nuovi character poster ufficiali dedicati all'atteso Alita: Angelo della Battaglia, adattamento cinematografico dell'omonimo manga di Yukito Kishiro scritto e prodotto per il grande schermo da James Cameron (Avatar) e diretto da Robert Rodriguez (Sin City).

Alita: Angelo della battaglia segue la titanica Alita (Rosa Salazar), che si risveglia senza ricordare chi è in un mondo futuro che non riconosce. Viene accolta da Ido (Christoph Waltz), un medico compassionevole che si rende conto che da qualche parte in questo corpo da cyborg ci sono il cuore e l'anima di una giovane donna con un passato straordinario. Mentre Alita impara a navigare nella sua nuova vita e nelle strade insidiose di Iron City, Ido cerca di proteggerla dalla sua misteriosa storia mentre il suo nuovo amico di strada Hugo (Keean Johnson) le offre la possibilità di stimolare i suoi ricordi al fine di farli riemergere.

Ma quando le forze armate e corrotte che governano la città inizieranno a dare la caccia ad Alita, la ragazza scoprirà un importante indizio riguardante il suo passato, rendendosi così conto di possedere delle capacità di combattimento tanto uniche quanto letali.

Alita: Angelo della battaglia vede nel cast anche Mahershala Ali, Ed Skrein, Jennifer Connelly eJackie Earle Haley, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 14 febbraio 2019.