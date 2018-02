Tutti i personaggi di Deadpool 2 in un'immagine promozionale

Dopo la diffusione quest'oggi del primo poster ufficiale di Deadpool 2 , ecco debuttare in rete una nuova immagine promozionale dal cinefumetto ispirato ai fumetti dellaprodotto interamente dalla

Nell'immagine che trovate qui sotto - che mette al centro, giustamente, Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds) - troviamo il resto del cast principale della pellicola Cable (Josh Brolin), Domino (Zazie Beetz), Dopinder (Karan Soni), Blind Al (Leslie Uggams), Testata Mutante Negasonica (Brianna Hildebrand), Vanessa Carlysle (Morena Baccarin), Colosso (Stefan Kapičić) e Weasel (T.J. Miller).

Il primo trailer ufficiale di Deadpool 2 (sebbene il titolo è ancora provvisorio), diretto da David Leitch, dovrebbe debuttare entro la settimana prossima, quando arriverà nei cinema Black Panther dei Marvel Studios; l'idea della Fox è quella di allegare il trailer alle copie statunitensi del cinefumetto della Marvel.

"Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo"