Tutti i nuovi (potenziali) dettagli da Dark Phoenix: la trama e le considerazioni

Anche se Dark Phoenix, prossimo episodio del franchise sugli X-Men, è stato rimandato a febbraio 2019, sarebbero apparsi in rete dei potenziali dettagli sulla trama della pellicola scritta e diretta da Simon Kinberg.

ATTENZIONE! POTENZIALI SPOILER!

Precisiamo che tali rumor provengono da Reddit (quindi prendete con 'le pinze' ciò che segue). Nel dubbio, ovviamente, ve li riportiamo spiegandovi che - in attesa di conferme o smentite - sono dei potenziali spoiler da Dark Phoenix.

Gli X-Men saranno anche eroici, ma non sono mai stati un team di supereroi alla Avengers. Eppure, all'inizio di Dark Phoenix, gli X-Men sono considerati dalla popolazione (ma non ci viene spiegato il perché) un team di supereroi acclamato e fortemente apprezzato in giro per il mondo.

Gli X-Men vengono incaricati di salvare degli astronauti da alcune onde cosmiche che, però, finiscono per colpire Jean Grey - per questo diventerà la Fenice Nera.

Quicksilver ha un'altra delle sue sequenze in slow-motion. Quicksilver viene teletrasportato dentro e fuori la navicella spaziale per salvare gli astronauti. Nella versione corrente non ci sarebbe alcuna canzone ad accompagnare la sequenza.

Dopo che Jean viene colpita dalle onde cosmiche, questa spazza via una navicella che finisce su un pianeta alieno. Questo basta a quella razza aliena di dichiarare guerra alla Terra e di cercare di mettere mano sulla Fenice Nera.

Gli alieni non sono gli Skrulls e non sono mai chiamati cosi. Possono mutare ma sono grigiastri anziché verdi. Il loro leader arriva sulla terra e prende le sembianze della prima donna che incontra ( Jessica Chastain ). Più avanti ruba l'identità di un'agente dell'FBI.

Il film inizia con un flash-back che ci mostra l'incidente d'auto in cui muoiono i genitori di Jean. Più tardi scopriamo che il padre è ancora vivo e che Xavier le ha mentito perché il genitore non voleva avere nulla a che fare con Jean in quanto mutante. Lei finirà per andare a cercarlo.

Jean va fuori controllo ed uccide Mystica. Nessuna sorpresa qui, Jennifer Lawrence ha espresso spesso il volere di lasciare la saga.

Nonostante lo avessimo visto quasi 'eroico' alla fine di "Apocalisse", ritroviamo Magneto 'cattivo' all'inizio di Dark Phoenix. Un ennesimo cambio di rotta 'suggerito' anche da una battuta nel film!

Sconvolto dalla morte di Mystica, Bestia finisce per rintracciare Magneto... ed unirsi a lui nella Confraternita!

Avete visto i costumi colorati alla fine di Apocalisse? Bene, gli X-Men non vestiranno questi costumi cosi tanto e, soprattutto, nel finale!

Parte del piano degli alieni è quello di riunire tutti i leader della terra nello stesso posto, dunque il combattimento finale si svolge fuori le Nazioni Unite con Ciclope e Xavier pronti a combatterli.

Un'astronave aliena si avvicina verso la terra e Jean - che la percepisce - decide di andare nello spazio. Jean dirà "Non sono Jean Grey, sono la Fenice" ed esploderà, cacciando via gli invasori. Il suo fato resterà incerto ma è chiaro che sia 'morta', avendo detto addio a Ciclope.

Simon Kinberg è tra gli autori di X-Men - conflitto finale dunque non sembra cosi strano che molte cose siano simili: anche in questo per poco Jean non uccide Xavier facendolo 'dissolvere'; Jean chiederà a Ciclope di vedere i suoi occhi, togliendogli gli occhiali e riducendo il suo potere (ma stavolta non uccidendolo).

La Confraternita di Magneto sarà composta da mutanti random di poco conto.

Olivia Munn (Psylocke) non c'è.

Nessuna scena post-titoli prevista.

E' inclusa Genosha, come isola di rifugiati mutanti, e vedremo Dazzler cantare.

Secondo l'utente che ha diffuso questi rumor (non confermati) la pellicola sarebbe "noiosa" e deludente. Per lui, i personaggi con più screentime saranno Xavier, Magneto e Mystica mentre Nightcrawler, Tempesta e Quicksilver quelli che ne avranno meno. Ciclope, invece, viene menzionato come uno dei personaggi principali.