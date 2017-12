Tutti i nuovi dettagli da X-Men: Dark Phoenix di Simon Kinberg

Dopo i primi dettagli diffusi nei giorni scorsi da Entertainment Weekly , ecco arrivare online nuove indiscrezioni riguardo il prossimo episodio della saga cinematografica dedicata ai mutanti dei fumetti della

Nella pellicola vedremo Jessica Chastain interpretare un'aliena mutaforma. Il nome del suo personaggio è top-secret e la Chastain ha spiegato: "Non saprei nemmeno come descrivere il mio personaggio senza svelare troppo!. Posso dire che ero eccitata riguardo il debutto alla regia di Simon e del fatto che fosse sua la sceneggiatura. Ho sempre voluto fare un cinefumetto ma ho sempre avuto problemi con la rappresentazione dei personaggi femminili in quelli che mi sono stati offerti. Sono stata piacevolmente colpita da questo script, invece".

"Il suo personaggio è molto più intelligente di noi" ha spiegato Simon Kinberg "Quel che capisce è che può usare Jean Grey per manipolare questo mondo".

In questo episodio rivedremo anche la Mystica di Jennifer Lawrence che, nell'intervista, svela perché ha deciso di tornare: "Mi sono fot***a da sola! Stavo cercando di convincere Simon a dirigere e mi ha detto 'se lo dirigerò, devi esserci' e ho risposto 'ok, ovviamente!'. E quando mi hanno offerto di tornare mi sono detta 'dannazione!'. Parlando di recitazione, però, questi X-Men sono stata l'esperienza più bella della mia carriera. Simon scrive questi personaggi da tempo e li conosce molto bene. Ed io mi sento più collegata al mio personaggio ora che in passato".

Interessante notare che la pellicola introdurrà anche l'isola di Genosha in quanto una confusa Jean tenterà di chiedere aiuto a Magneto, il quale vivrà proprio lì. "Erik vive in un'isola chiamata Genosha" spiega Michael Fassbender "E' un posto per i mutanti che non sanno dove vivere. Devono lavorare come una comunità, ma è un posto sicuro per loro e saranno ben accetti".

Infine, Kinberg ha parlato di cosa è andato storto, secondo il suo onesto parere, con X-Men: Apocalisse: "Penso abbiamo spostato l'attenzione su ciò che è veramente importante in questo franchise, i personaggi, per concentrarci più sugli effetti visivi e la distruzione globale, anziché puntare ai protagonisti e le loro emozioni".