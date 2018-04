Tutti i nuovi dettagli da Avengers: Infinity War, nuovi sorprendenti spot televisivi

E' il film più atteso dell'anno e, vista la sua release imminente (uscirà in Italia il 25 aprile), i fan non vedono l'ora di vedere sul grande schermo quel che accadrà. Eh sì, perché Avengers: Infinity War dei fratelli Russo promette grosse sorprese per gli appassionati.

I Marvel Studios hanno diffuso in rete due nuovi spot televisivi - che potete visionare all'interno di questa notizia - che includono qualche sequenza inedita dalla pellicola. Nel frattempo, Total Film ha dedicato ad Avengers: Infinity War un lungo articolo contenente nuovi dettagli e dichiarazioni dal film. Ovviamente non sono spoilerosi ma se volete arrivare al cinema senza sapere troppo, evitate di leggere quanto segue.

Ecco un sunto delle dichiarazioni:

Nonostante la presenza di qualche battuta che smorzerà la tensione, il film non avrà un tono comico come quello di Thor: Ragnarok e sarà decisamente più serio. "E' un film dei fratelli Russo, naturalmente non sarà cosi comico" afferma Mark Ruffalo , interprete di Hulk "Il mio Bruce Banner sarà veramente differente in questa pellicola. Abbiamo creato per lui un arco narrativo nel corso di questi film che lo svilupperanno e cambieranno ancora di più. Vedrete un'incarnazione differente di Banner".

e sarà decisamente più serio. "E' un film dei fratelli Russo, naturalmente non sarà cosi comico" afferma , interprete di Hulk "Il mio Bruce Banner sarà veramente differente in questa pellicola. Abbiamo creato per lui un arco narrativo nel corso di questi film che lo svilupperanno e cambieranno ancora di più. Vedrete un'incarnazione differente di Banner". Secondo Chris Pratt , i Guardiani della Galassia avranno un 'cameo' all'interno della pellicola piuttosto che dei ruoli di primo piano... o, meglio, almeno il suo Star-Lord: "Ho più un cameo nel film, ma è stato bello portare un po' del tono dei Guardiani nella pellicola. Un po' più di vivacità, di colore.". E sul villain, Thanos, spiega: "Non potevamo avere il classico villain standard. Devi avere il villain che ha toccato le trame di tutti gli altri episodi".

, i avranno un 'cameo' all'interno della pellicola piuttosto che dei ruoli di primo piano... o, meglio, almeno il suo Star-Lord: "Ho più un cameo nel film, ma è stato bello portare un po' del tono dei Guardiani nella pellicola. Un po' più di vivacità, di colore.". E sul villain, Thanos, spiega: "Non potevamo avere il classico villain standard. Devi avere il villain che ha toccato le trame di tutti gli altri episodi". Non aspettatevi di vedere Pantera Nera diventare ufficialmente un Avenger, come spiega il suo interprete Chadwick Boseman : "Non credo questa sia una situazione in cui lui entra a far parte dei Vendicatori. In un certo senso, aprendo le porte del Wakanda fornisce agli Avengers un nuovo posto. Quindi più che T'Challa che si unisce ai Vendicatori, direi che è lui che fornisce un nuovo posto agli Avengers... ma non posso dire altro".

diventare ufficialmente un Avenger, come spiega il suo interprete : "Non credo questa sia una situazione in cui lui entra a far parte dei Vendicatori. In un certo senso, aprendo le porte del Wakanda fornisce agli Avengers un nuovo posto. Quindi più che T'Challa che si unisce ai Vendicatori, direi che è lui che fornisce un nuovo posto agli Avengers... ma non posso dire altro". Don Cheadle (War Machine) conferma che gli incontri tra i supereroi continueranno anche nel prossimo Avengers 4 : "Una delle cose più divertenti di questi due film è l'introduzione dei supereroi tra loro.".

(War Machine) conferma che gli incontri tra i supereroi continueranno anche nel prossimo : "Una delle cose più divertenti di questi due film è l'introduzione dei supereroi tra loro.". Gli sceneggiatori Christopher Markus & Stephen McFeely confermano che potremmo vedere dei personaggi principali 'morire' ma spiegano che nessuno degli attori coinvolti "ci ha chiesto espressamente di essere uccisi nel film". I due suggeriscono, comunque, che sarà più facile veder morire eroi che sono sul grande schermo dal 2008 piuttosto che quelli che hanno fatto il loro debutto più di recente: "Non vuoi mai tagliare un fiore che sta per sbocciare... invece, un fiore più grande...".

confermano che potremmo vedere dei personaggi principali 'morire' ma spiegano che nessuno degli attori coinvolti "ci ha chiesto espressamente di essere uccisi nel film". I due suggeriscono, comunque, che sarà più facile veder morire eroi che sono sul grande schermo dal 2008 piuttosto che quelli che hanno fatto il loro debutto più di recente: "Non vuoi mai tagliare un fiore che sta per sbocciare... invece, un fiore più grande...". Il rapporto tra Scarlet Witch e Visione continuerà ad evolvere, come suggerito in passato, diventando molto simile a quello che abbiamo visto nei fumetti originali. "E' stato molto divertente sia per me che per Paul Bettany" ha spiegato Elizabeth Olsen "Non sapevamo se avremmo mai visto quel tipo di rapporto. Ma lo abbiamo comunque accennato dai tempi di Age of Ultron. Adesso che è cosi veramente, è divertente".

"Non sapevamo se avremmo mai visto quel tipo di rapporto. Ma lo abbiamo comunque accennato dai tempi di Age of Ultron. Adesso che è cosi veramente, è divertente". Non aspettatevi una pace fatta tra Iron Man e Captain America dopo gli eventi di Captain America: Civil War . Il loro sarà un rapporto complicato, come spiega Robert Downey Jr. : "Non voglio dire che fa pace con Cap. Ma dirò che Thanos è una minaccia. Non penso possa essere sottovalutato. Siamo tutti d'accordo che questa è la somma di tutte le nostre paure. E proprio perché la minaccia è salita ad un livello superiore, non è più una situazione del tipo 'vogliamo o non vogliamo stare insieme'. Se non lo facciamo, non sopravviveremo. E' una situazione totalmente differente".

. Il loro sarà un rapporto complicato, come spiega : "Non voglio dire che fa pace con Cap. Ma dirò che Thanos è una minaccia. Non penso possa essere sottovalutato. Siamo tutti d'accordo che questa è la somma di tutte le nostre paure. E proprio perché la minaccia è salita ad un livello superiore, non è più una situazione del tipo 'vogliamo o non vogliamo stare insieme'. Se non lo facciamo, non sopravviveremo. E' una situazione totalmente differente". Chris Hemsworth (Thor) vede il film come un passaggio di testimone nei confronti di una nuova generazione di supereroi: "Quel che mi fa ridere è che non troppo tempo fa era a me che chiedevano 'come ci si sente ad essere quello nuovo?'. Oh mio sono vecchio! Ora sono io il passato. Questo è il futuro. E' una transizione.". E riguardo Thanos spiega: "Penso che sia la forza più grossa che Thor e gli altri abbiano mai affrontato".

(Thor) vede il film come un passaggio di testimone nei confronti di una nuova generazione di supereroi: "Quel che mi fa ridere è che non troppo tempo fa era a me che chiedevano 'come ci si sente ad essere quello nuovo?'. Oh mio sono vecchio! Ora sono io il passato. Questo è il futuro. E' una transizione.". E riguardo Thanos spiega: "Penso che sia la forza più grossa che Thor e gli altri abbiano mai affrontato". Karen Gillan (Nebula), non solo ha elogiato la performance di Josh Brolin come Thanos, ma ha promesso anche una grossa sorpresa sul rapporto tra lei e la sorella Gamora: "Josh ha fornito umanità ad un villain che, altrimenti, sarebbe potuto essere monodimensionale. E il mio rapporto con Gamora sarà esplorato maggiormente. Sarà veramente interessante per via di un certo elemento che non posso svelarvi. Ma sarà grandioso".

(Nebula), non solo ha elogiato la performance di come Thanos, ma ha promesso anche una grossa sorpresa sul rapporto tra lei e la sorella Gamora: "Josh ha fornito umanità ad un villain che, altrimenti, sarebbe potuto essere monodimensionale. E il mio rapporto con Gamora sarà esplorato maggiormente. Sarà veramente interessante per via di un certo elemento che non posso svelarvi. Ma sarà grandioso". Chris Evans (Captain America) è stato uno dei pochi ad aver letto il copione completo della pellicola: "Sono stato uno dei fortunati ad aver letto tutta la sceneggiatura. La maggior parte delle persone arrivava sul set e chiedeva 'ok, allora cosa faremo oggi?'. Ed i Russo fornivano una vaga spiegazione di quel che stavamo per andare a girare".

(Captain America) è stato uno dei pochi ad aver letto il copione completo della pellicola: "Sono stato uno dei fortunati ad aver letto tutta la sceneggiatura. La maggior parte delle persone arrivava sul set e chiedeva 'ok, allora cosa faremo oggi?'. Ed i Russo fornivano una vaga spiegazione di quel che stavamo per andare a girare". Il ruolo di Spider-Man è ancora top-secret nel film e non sappiamo molto sul cosa gli accadrà, ma Tom Holland ha confermato che "maturerà un bel po'" durante gli eventi della pellicola.

è ancora top-secret nel film e non sappiamo molto sul cosa gli accadrà, ma ha confermato che "maturerà un bel po'" durante gli eventi della pellicola. Gli sceneggiatori hanno confermato che questo sarà il film di Thanos: "La cosa che differenzia questo dagli altri film sugli Avengers è che il villain è il protagonista della storia. Per certi versi, è il film di Thanos. E' stata una mossa intelligente che ci ha permesso di ospitare tutti questi supereroi ed onorare questo villain con cui la Marvel sta stuzzicando da diverso tempo".

Nonostante questo, i fratelli Russo hanno affermato che il passato di Thanos non sarà presente in Avengers: Infinity War : "Abbiamo accarezzato l'idea di mostrare il suo passato ma, alla fine, non ci sembrava necessario per la pellicola. Tuttavia, il film è narrato dal suo punto di vista. Penso sia qualcosa di interessante per il pubblico perché ogni villain è l'eroe della propria storia.".

hanno affermato che il passato di Thanos non sarà presente in : "Abbiamo accarezzato l'idea di mostrare il suo passato ma, alla fine, non ci sembrava necessario per la pellicola. Tuttavia, il film è narrato dal suo punto di vista. Penso sia qualcosa di interessante per il pubblico perché ogni villain è l'eroe della propria storia.". Per Josh Brolin, Thanos è "un personaggio veramente complicato. Molte volte spregevole e terrificante, altre volte piuttosto empatico".

Thanos è "un personaggio veramente complicato. Molte volte spregevole e terrificante, altre volte piuttosto empatico". Gli eventi di Captain America: Civil War avranno un ruolo piuttosto importante nella pellicola, come spiegano i Russo: "Il motivo per cui abbiamo fatto Civil War è per avere i personaggi separati all'inizio della pellicola. E tutto questo ha un ruolo importante nella trama del film".

avranno un ruolo piuttosto importante nella pellicola, come spiegano i Russo: "Il motivo per cui abbiamo fatto Civil War è per avere i personaggi separati all'inizio della pellicola. E tutto questo ha un ruolo importante nella trama del film". Fan di Occhio di falco non preoccupatevi! La sua assenza verrà spiegata all'interno del film, promettono i Russo: "Tutto verrà spiegato quando il pubblico vedrà la pellicola".

non preoccupatevi! La sua assenza verrà spiegata all'interno del film, promettono i Russo: "Tutto verrà spiegato quando il pubblico vedrà la pellicola". Ed il futuro? "Siamo molto felici di Infinity War ed eccitati da come procederà la storia" spiegano i due registi "Pensiamo sorprenderà il pubblico. Siamo molto eccitati da quel che abbiamo creato per Avengers 4. Sono film totalmente differenti. Pensiamo che il pubblico sarà felice in quanto saranno due film con toni e stili totalmente differenti l'uno dall'altro".