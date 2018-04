Tutti i nuovi dettagli da Ant-Man and the Wasp, nuove foto ufficiali

Dopo Avengers: Infinity War, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 25 aprile, i fan dei Marvel Studios dovranno attendere luglio (agosto da noi) per guardare il successivo cinefumetto dello studio: Ant-Man and the Wasp.

Ed Entertainment Weekly ha dedicato un lungo articolo - contenente nuovi dettagli - alla pellicola diretta da Peyton Reed. Nell'intervista il filmaker si definisce eccitato all'idea di lavorare con Michelle Pfeiffer, interprete di Janet Van Dyne: "Non ha fatto un cinefumetto dai tempi di Batman - Il ritorno di Tim Burton, nel quale interpretava Catwoman. E' stato piuttosto interessante riaverla a bordo di un progetto del genere".

Chiaramente l'ingresso della Pfeiffer nel cast (e del suo personaggio) saranno al centro dell'attenzione nel sequel, come spiega Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/Wasp): "Scott Lang è entrato nel Regno Quantico nel primo Ant-Man ed è tornato, una cosa che tutti pensavano fosse impossibile. Cosi la domanda inizia a sorgere spontanea 'Janet può tornare?'. Per tutto il film Hope cerca un modo per riportarla indietro dal Regno Quantico". Nel film Hope si sdoppierà in Wasp, ufficialmente la prima "supereroina" donna ad ottenere un film dedicato a lei: "Significa cosi tanto per me e spero che tutto funzioni come io volevo".

Nella pellicola Wasp e Ant-Man affronteranno Ghost, la villain interpretata da Hannah-John Kamen, di cui parla Reed: "Il potere principale di Ghost è quello di passare attraverso le cose solide. E ha delle versioni piuttosto bizzarre di questo potere che metteranno in seria difficoltà Ant-Man e Wasp". C'è stata una piccola controversia su questo casting in passato. Sebbene nei fumetti Ghost non abbia un genere di sesso ben definito (non ha un alter ego conosciuto né si sa se sia uomo o donna), è stato sempre disegnato 'al maschile', portando polemiche al casting di una donna nel ruolo: "Ghost può essere uomo, donna, chiunque. Per noi era interessante che fosse donna".

Qui sotto due nuovi scatti ufficiali dalla pellicola e la prima occhiata ai Funko! Pop dedicati al cinefumetto.