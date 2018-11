Tutti i nuovi concept da Avengers: Infinity War, ecco i look alternativi

In questi giorni, come ormai saprete (vi abbiamo riportato numerosi concept su Everyeye.it!), è uscito l'Art Of di uno dei film più amati dell'anno, Avengers: Infinity War che, come suggerisce il titolo del libro, raccoglie numerosi concept inediti e scartati dalla pellicola.

Oggi ve ne proponiamo altri che includono, fra le altre cose, design alternativi e studi di vari personaggi come Iron Man, Thor, Captain America, il Soldato d'Inverno, ovviamente Thanos e, persino, Teschio Rosso: trovate tutti i concept comodamente qui sotto.

Ci sono voluti dieci anni di storie per arrivare a questo punto nel Marvel Cinematic Universe. Iniziato a maggio del 2008 con Iron Man e con L'incredibile Hulk (prodotto insieme alla Universal e, per questo, spesso 'dimenticato'), il Marvel Cinematic Universe lanciava l'idea dell'Universo Cinematografico, praticamente l'universo dei fumetti riproposto al cinema con una serie di pellicole autonome ma collegate tra loro da una storyline principale che culminerà, come detto, questo aprile in Infinity War. Dopo quei due la Marvel, inarrestabile, ha proposto negli anni tre film su Thor, tre film su Captain America, altri due sequel di Iron Man, una pellicola su Ant-Man e una sul Dr. Strange, due pellicole dedicate ai Guardiani della Galassia, una pellicola su Spider-Man (grazie ad un accordo stipulato successivamente con Sony), una su Black Panther e due film sugli Avengers. In seguito all'arrivo di Avengers: Infinity War è uscito Ant-Man and the Wasp.