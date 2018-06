Tutti gli ultimi rumor di casa DC: da The Batman a Suicide Squad 2

Mentre continuano gli scossoni in casa DC Entertainment, lo studio sta ancora pianificando il futuro dell'Universo Cinematografico DC Comics. E noi di Everyeye.it abbiamo deciso di riportarvi gli ultimi rumor apparsi in rete in queste ore.

ATTENZIONE! SPOILER!

Come i precedenti rumor sui film DC Comics che vi abbiamo svelato giorni fa, anche quelli che seguono sono tutt'altro che confermati. Dunque vi consigliamo di prendere ciò che segue con le 'pinze':