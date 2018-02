Tutti gli spot pubblicitari del Super Bowl, da Matt Damon a Keanu Reeves e Peter Dinklage

Non solo trailer e spot cinematografici hanno condito la notte del, ma anche spot pubblicitari con alcune delle più grandi star del cinema e della televisione.

In tantissimi hanno approfittato di uno degli eventi più seguiti dell’anno per promuovere i loro prodotti, tra questi Amazon che ha ingaggiato Sir Anthony Hopkins e Rebel Wilson, Tide con la star di Stranger Things David Harbour, lo scontro tra Doritos Blaze e MTN Dew Ice che ha visto contrapposti un Peter Dinklage luciferino e il glaciale Morgan Freeman, Lexus che ha approfittato della sponsorizzazione a Black Panther della Marvel, Chris Pratt che – oltre a comparire nel nuovo trailer di Jurassic World – Il Regno Distrutto – ha sponsorizzato anche la Michelob Ultra; ma anche Keanu Reeves per Squarespace, Matt Damon per uno spot contro lo spreco di acqua corrente, Danny DeVito per le M&M’s, Bill Hader per Pringles.

Alcuni di questi potete visualizzarli direttamente di seguito. Gli altri cliccando sui relativi collegamenti ipertestuali. Ancora per poche ore potete votare su queste pagine lo spot/trailer più bello trasmesso ieri tra quelli cinematografici, che comprendono Jurassic World 2, Solo: A Star Wars Story, Mission: Impossibile – Fallout, Westworld – Seconda stagione, Avengers: Infinity War e Skyscraper. Dello spin-off di Star Wars potete visualizzare anche il full trailer (disponibile anche in italiano), arrivato poche ore fa.