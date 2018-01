Tutti gli eroi riuniti nel promo art di Avengers: Infinity War

Mentre la Marvel annuncia la fine delle riprese del quarto episodio ancora senza un titolo, ecco debuttare in rete un nuovo promo art esclusivo dall'atteso, in arrivo a fine aprile in Italia.

Nel promo art che trovate qui sotto potete vedere alcuni degli eroi principali che saranno protagonisti di questo atteso kolossal dei Marvel Studios: vediamo Spider-Man (Tom Holland) con la nuova armatura denominata dai fan Iron Spider per via della sua somiglianza con l'omonima armatura dei fumetti; Steve Rogers/Captain America (Chris Evans) con l'inedito look barbuto; Iron Man (Robert Downey Jr.) nella sua nuova armatura; Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt); la Vedova Nera (Scarlett Johansson) in versione bionda; Gamora (Zoe Saldana); un Groot (Vin Diesel) adolescente; Thor (Chris Hemsworth) che nei promo art ancora viene raffigurato senza la sua benda; Rocket (Bradley Cooper); e Dottor Strange (Benedict Cumberbatch).

Nella pellicola diretta dai fratelli Anthony & Joe Russo, i Vendicatori dovranno allearsi insieme ad altri supereroi dell'Universo della Marvel per fronteggiare la minaccia di Thanos (Josh Brolin), pronto a recuperare le Gemme dell'Infinito.

Avengers: Infinity War debutterà nei cinema italiani a fine aprile.