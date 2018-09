Tutti i dettagli e le nuove foto da Captain Marvel: ecco a voi gli Skrulls!

Dopo la primissima occhiata a Captain Marvel (interpretata dall'attrice Premio Oscar Brie Larson) in costume, i Marvel Studios hanno diffuso, tramite Entertainment Weekly, delle nuove foto ufficiali del cinefumetto in arrivo a marzo, con tanto di dettagli esclusivi.

Vi abbiamo già riportato che Captain Marvel inizierà con Carol Danvers (Larson) già con i superpoteri e lontano dalla sua Terra. Sarà l'arrivo degli Skrulls sul Pianeta Terra - pronti ad una vera e propria 'invasione segreta' - a riportare la Danvers sul suo pianeta Natale, dove indagherà sul suo passato (e con lei, anche noi, naturalmente) e farà qualche incontro importante per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

E le prime foto ufficiali ci mostrano proprio la primissima occhiata agli Skrulls all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel. Nella foto in cui li vediamo arrivare dal mare, notiamo anche il villain principale (a sinistra): Talos, interpretato da Ben Mendelsohn. Ma se in un altro scatto trovate proprio l'attore senza il pesante make-up che lo rende uno Skrull guardare una vetrina, in abiti civili circondato dai registi del film (Anna Boden & Ryan Fleck) non 'restate cosi tanto sorpresi'. Gli Skrull sono una razza mutaforma, capace di cambiare aspetto e assumere l'identità di chiunque e, in questo film, naturalmente, Talos indosserà "vestiti umani" per confondersi tra i terrestri.

Altre foto decisamente importanti sono quelle in cui vediamo Carol Danvers con il costume verde tipico dei Kree. La Danvers combatterà al fianco degli Starforce, un team di supercattivi Kree e che fanno riferimento a Ronan L'Accusatore (Lee Pace). Anche questa non dovrebbe sorprendervi: anche se Ronan è stato ucciso in Guardiani della Galassia, questo film sarà ambientato molti anni prima e, dunque, sarà una sorta di prequel al resto del Marvel Cinematic Universe. Gli Starforce saranno guidati dal comandante interpretato da Jude Law, la cui identità non è stata confermata ancora (ma dovrebbe essere il Capitan Marvel originale, Mar-Vell), e di cui farà parte anche Minn-Erva (Gemma Chan) e il Korath di Djimon Hounsou (già apparso in Guardiani della Galassia). Gli altri due membri sono interpretati da Rune Temte e Algenis Perez Soto, ma la loro identità non è ancora stata svelata.

Facciamo un salto sulla Terra nelle altre immagini. In due scatti vediamo il passato della Danvers come pilota, al fianco del personaggio interpretato da Lashana Lynch. Si tratta di Maria Rambeau, madre della ben nota Monica Rambeau che, nei fumetti, diventerà una supereroina; interessante notare come Maria abbia come nickname "Photon", nome che poi sarà utilizzato da sua figlia come doppia identità supereroistica. Con la comparsa della madre, è indubbio che i Marvel Studios stiano preparando il campo per l'ingresso di sua figlia Monica in futuro (magari proprio in un sequel!). Le altre foto mostrano il Nick Fury di Samuel L. Jackson prima ancora di perdere l'occhio (e i capelli) e la Danvers che in pieno stile anni '90 (si, il film è ambientato proprio in quest'epoca!) ha il cappello dello S.H.I.E.L.D. ma la t-shirt dei Nine Inch Nails!