Tutte le volte che ho scritto ti amo: Netflix sceglie un nuovo regista per il sequel

Dopo essere stato annunciato tramite un teaser trailer, il sequel della commedia romantica Netflix Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo si prepara ad entrare ufficialmente in produzione.

Stando quanto riportato dal The Hollywood Reporter, la compagnia di streaming on demand ha affidato la regia del secondo capitolo cinematografico della fortunata saga letteraria creata da Jenny Han al direttore della fotografia Michael Fimognari: oltre ad aver curato la fotografia del primo capitolo, che era diretto da Susan Johnson, Fimognari è stato anche il dopo della serie horror di Netflix Hill House e del prossimo Doctor Sleep, nuovo adattamento di Stephen King che sarà anche un sequel di Shininig.

Una scelta curiosa, supportata però dalla Johnson, che supervisionerà il progetto in qualità di produttrice esecutiva. "Dirigere Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo è stata una delle grandi esperienze della mia vita, e sono grata ai fan per il loro appassionato sostegno al film", ha detto la Johnson in una dichiarazione. "A causa delle tempistiche e di impegni presi con altri progetti non potrò dirigere il sequel, ma ne sarò una produttrice esecutiva e non vedo l'ora di continuare a condividere la storia di Lara Jean e di far parte di questo franchise".

La Han, invece, ha dichiarato: "Sono così elettrizzata e grata che continueremo a raccontare la storia di Lara Jean. So che il pubblico si innamorerà di lei ancora una volta."

Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo è attualmente disponibile su Netflix. Voi lo avete già visto? Vi era piaciuto? Per scoprire cosa ne pensiamo noi, vi rimandiamo alla nostra recensione del film di Susan Johnson.