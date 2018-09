Tutte le ultime novità su Avengers 4: il Wakanda, Occhio di falco e... John Slattery

Come saprete, sono iniziate le riprese aggiuntive di Avengers 4, atteso cinecomic di casa Marvel Studios che debutterà a maggio 2019 per la regia dei fratelli Russo.

ATTENZIONE! SPOILER!

Ed ora dopo le nuove foto dal set, vi segnaliamo che anche Jeremy Renner, interprete di Clint Barton/Occhio di falco, ha confermato sul suo Instagram di essere pronto ad iniziare le riprese aggiuntive del film. Totalmente assente nel precedente Avengers: Infinity War, nelle intenzioni dei due registi Occhio di falco avrà un ruolo chiave nelle vicende di questo nuovo film atteso in sala per il maggio del 2019.

Intanto Screenrant ha speculato sulla possibilità che il personaggio di Spider-Man (Tom Holland) possa recarsi in Wakanda nel quarto episodio della saga dedicata ai Vendicatori. Questo perché un casting call per una sequenza richiede non solo delle controfigure per quelle che saranno le Dora Milaje al servizio di Pantera Nera ma anche una controfigura per quello che sembrerebbe essere un ragazzo dell'età di Peter Parker. Se confermata la teoria del sito, questo vuol dire che è probabile che il Wakanda diventi la nuova base degli Avengers.

Infine vi segnaliamo un rumor lanciato da That Hashtag Show e non confermato al momento. Secondo il sito, nel film dovrebbe apparire anche Howard Stark, il papà di Tony. John Slattery, il suo interprete, è stato avvistato sul set e dovrebbe condividere la scena con suo figlio Tony (Robert Downey Jr.).