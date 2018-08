Tutte le nuove informazioni su Venom, alcuni nuovi scatti ufficiali

Come vi abbiamo già riportato, Total Film ha dedicato il nuovo numero del magazine a Venom, il prossimo cinecomic ispirato ad un fumetto della Marvel prodotto da Sony. Oltre a delle foto (che trovate dopo il salto), vi riportiamo anche un sunto delle informazioni svelate.

"Non vi mentirò, pensavo fosse semplicemente uno Spider-Man nero" ammette Tom Hardy, protagonista della pellicola "Non ho mai letto un fumetto, quindi le mie informazioni erano pochissime a riguardo. Ma mi hanno dato tanti fumetti quando mi hanno coinvolto. E soprattutto, avevo mio figlio come guida. E' stato mio figlio di 10 anni a farmi conoscere tutto di Venom, è stato il mio oracolo". Hardy ha lavorato duramente sulla trasposizione dei due personaggi - Eddie Brock e Venom - e sulla voce da utilizzare, ma non avendo una tuta mo-cap a disposizione: "Venom non è portato in vita tramite motion capture perché gli occhi e la bocca del personaggio non corrispondono a dove si trovano i miei occhi e la mia bocca. E' altissimo. Quindi l'idea del mo-cap è volata via immediatamente dalla finestra..."

"E' puramente una storia su di Venom" spiega il regista, Ruben Fleischer "Si ispira alla run Protettore Letale. E' una sorta di antieroe. Non è un villain puro. Come detto, è un protettore letale. Un vigilante molto violento... qualcosa nel mezzo. Questo è un film dedicato solo a Venom. Ci concentriamo su di lui e sull'introduzione ad Eddie Brock. Il futuro cosa porterà? Vedremo. Ma pensiamo a questo mondo come ad uno in continua evoluzione, e vorremmo procedere in direzioni differenti".

Fleischer ha anche commentato il primo teaser trailer che, come saprete, deluse le aspettative: "Io sono felice del marketing fino ad oggi. Credo che il team di lavoro abbia creato delle aspettative grandiose. Il primo trailer era un teaser. E' per questo che la gente ne è rimasta delusa, volevano di più. La prima ragione è che gli effetti speciali non erano pronti... ma è stato anche un modo per far sì che la gente ne volesse di più. Non è la prima regola dell'intrattenimento, far sì che il tuo pubblico voglia di più?".

"Quando ingaggi Hardy per il protagonista del film, stabilisce l'asticella della pellicola che vuoi realizzare" ha commentato il regista riguardo il cast. "Penso che Tom al centro del film sia stato quello che ha spinto tutti noi a partecipare" ha ribadito Riz Ahmed, villain del film. E parlando del villain, Carlton Drake, Ahmed afferma: "Onestamente, non lo vedo come un villain megalomane. Non si vede in quel modo. Nessuno pensa di essere il cattivo. Carlton vuole assicurarsi che l'umanità abbia un futuro.". Alla fine, anche Drake si sdoppierà nel letale Riot: "E' un film in cui tutti i personaggi, alla fine, devono prendere delle decisioni su quale tipo di persona vogliano essere.". "Senza scendere nei dettagli, volevamo rendere gli altri simbionti più cool possibili" continua il regista "Con Riot, ci sono delle qualità che, sicuramente, provengono dal fumetto. Abbiamo tentato di renderlo più vicino al fumetto possibile".

Un altro personaggio importante è Anne Weying, interpretata da Michelle Williams. "Il motivo per cui ho accettato il progetto è sicuramente Tom Hardy. Ma anche il personaggio di Anne è sicuramente molto forte ed intelligente, e volevo che fosse nata nel mondo attuale del movimento #MeToo." ha spiegato l'attrice.

Anche se piuttosto violento, il film sarà anche molto ironico, come suggerisce Ahmed: "E' un mix interessante di toni. E' un mix tra commedia e horror, un po' come visto in Benvenuti a Zombieland". "Ci siamo ispirati e non poco a Un Lupo Mannaro Americano a Londra. Il suo tono, il suo umorismo, la violenza. E penso che anche classici come Ghostbusters o Beverly Hills Cop... insomma quel tipo di umorismo molto anni '80" ribadisce Tom Hardy.

E riguardo l'eterna lotta tra Marvel e DC, l'attore spiega: "Sono una sorta di mercenario. Non sono pagato a vita da nessuna delle due. E' straordinario aver lavorato con entrambe. E' un onore. E mi hanno dato i personaggi più cool. Prima Bane, ora Venom".