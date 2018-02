Tutte le nuove immagini promozionali da Solo: A Star Wars Story

Sono disponibili in rete delle nuove immagini promozionali da Solo: A Star Wars Story , nuova pellicola della saga diper la regia di, in arrivo a maggio nelle sale cinematografiche. Potete trovare tutte le immagini comodamente in calce a questa notizia.

Solo: A Star Wars Story è il secondo spin-off della fortunatissima saga della Lucasfilm dopo l'acclamato Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards, arrivato nei cinema a dicembre 2016. Ricordiamo che il prossimo anno, invece, uscirà Star Wars: Episodio IX, terzo episodio della nuova trilogia iniziata nel 2015 con Star Wars - Il Risveglio della Forza e continuata lo scorso dicembre con il divisivo Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Nel cast di Solo: A Star Wars Story anche Phoebe Waller-Bridge, Woody Harrelson, Thandie Newton e Paul Bettany. Ron Howard è subentrato alla regia dopo il licenziamento per "divergenze creative" di Phil Lord & Chris Miller; la sceneggiatura è firmata da Lawrence Kasdan e Jon Kasdan.

La Lucasfilm ha in cantiere altri progetti sull'universo di Guerre Stellari. Sta sviluppando, infatti, un'altra trilogia insieme a Rian Johnson ed una serie di pellicole con i creatori de Il Trono di Spade; per quanto riguarda gli spin-off sappiamo di una pellicola dedicata ad Obi Wan Kenobi ed una potenziale su Boba Fett, anche se è stata rumoreggiata di una dedicata al Maestro Yoda.