Tutte le nuove foto ufficiali da X-Men: Dark Phoenix, in arrivo a novembre

Dopo i primi dettagli riguardo X-Men: Dark Phoenix, laha diffuso in rete le prime foto ufficiali dall'atteso cinefumetto che approderà nei cinema a novembre.

Tra gli scatti, ovviamente, una nuova occhiata al personaggio di Jean Grey (Sophie Turner), vera e propria protagonista del film, sia in versione "normale" che Fenice Nera fiammeggiante. Tra gli altri protagonisti delle immagini troviamo anche Magneto (Michael Fassbender), Ciclope (Tye Sheridan), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee), Tempesta (Alexandra Shipp) e, ovviamente, il Professor Charles Xavier (James McAvoy). Interessante, invece, è notare che il make-up di Mystica (interpretata ancora una volta da Jennifer Lawrence) sia leggermente cambiato.

Oltre a loro, troviamo anche uno scatto che mostra l'X-Jet nello spazio colpito da un flare di energia solare che risveglierà, in qualche modo, l'entità nota come Fenice Nera all'interno di Jean Grey e una primissima occhiata al personaggio di Jessica Chastain, descritta come "una mutaforma che entra in contatto con Fenice"; nonostante EW non riveli il nome del personaggio, secondo le speculazioni potrebbe effettivamente trattarsi di Lilandra.

Simon Kinberg, già autore dei precedenti episodi della saga, ha scritto anche il copione di questo X-Men: Dark Phoenix (che, secondo i report, potrebbe essere diviso addirittura in due parti). Kinberg debutterà anche alla regia di questo nuovo episodio che la Fox distribuirà nei cinema a novembre.