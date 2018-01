Tutte le nuove foto ufficiali di Pacific Rim: La Rivolta da Total Film

ha dedicato la cover del suo nuovo numero a Pacific Rim - La rivolta , sequel dell'acclamato, diretto stavolta dache sostituisce Guillermo Del Toro.

Oltre alla cover, Total Film ha diffuso anche dei nuovi scatti, che potete ammirare qui sotto.

Questa la sinossi fornita dallo studio: "Jake Pentecost (John Boyega) era un promettente pilota di Jaeger il cui leggendario padre si sacrificò per assicurare all'umanità la vittoria contro il mostruoso “Kaiju.” Jake da quel momento ha abbandonato i suoi allenamenti e si è invischiato con la criminalità. Ma quando un'altra terribile minaccia sta per mettere in ginocchio il mondo, gli viene data un'altra possibilità per percorrere lo stesso cammino glorioso del padre. A chiamarlo all'azione, la sorella, Mako Mori (Rinko Kikuchi) che è al comando di una nuova generazione di coraggiosi piloti cresciuta all'ombra della guerra. Mentre cercano di vendicare i caduti, la speranza è di riunire una rivolta globale contro le forze che minacciano la sopravvivenza dell'umanità.

Jake sarà nella stessa squadra del pilota rivale Lambert (Scott Eastwood) e della quindicenne hacker di Jaeger, Amara(Cailee Spaeny): diventeranno la sua unica famiglia. Tutti insieme diventeranno la forza di difesa più potente che la Terra abbia mai visto e ci porteranno al centro di una spettacolare ed esaltante nuova avventura."