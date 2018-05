Tutte le nuove foto dietro le quinte da Ant-Man and the Wasp

"Archiviato" Avengers: Infinity War, i fan dei Marvel Studios non vedono l'ora di vedere sul grande schermo il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe: Ant-Man and the Wasp.

Dopo avervi mostrato la prima occhiata a Janet Van Dyne in costume (interpretata da Michelle Pfeiffer), ecco debuttare una serie di nuovi scatti dietro le quinte che, come sempre, trovate nella galleria di immagini qui sotto.

Nel film, ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, Scott Lang (Paul Rudd) è agli arresti domiciliari. Ma una nuova minaccia lo costringe a tornare a vestire i panni di Ant-Man e a collaborare con la sua fiamma, Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), che diventerà Wasp. In questo sequel Lang e Hope dovranno anche tornare nel Regno Quantico alla ricerca della madre di lei, Janet (Michelle Pfeiffer), la Wasp originale.

Dal precedente film del 2015, sempre diretto da Peyton Reed, torneranno anche Michael Douglas, Bobby Cannavale, Michael Pena, David Dastmalchian, Tip 'T.I.' Harris, Abby Ryder Fortson e Judy Greer. Tra le new entry Randall Park (Agente Jimmy Woo), Hannah John-Kamen (la villain, Ghost), Walton Goggins (Sonny Burch) e Laurence Fishburne (Dr. Bill Foster).

Ant-Man and the Wasp, prodotto dai Marvel Studios, arriverà nei cinema a luglio in USA mentre in Italia sarà nei cinema a partire da agosto.