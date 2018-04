Tutte le nuove foto da Deadpool 2, Avengers: Infinity War e i prossimi kolossal in arrivo

Come ogni anno, USA Today ha proposto delle nuove foto ufficiali dai prossimi kolossal in arrivo sul grande schermo, inclusi l'attesissimo Avengers: Infinity War ed il dissacrante Deadpool 2 con Ryan Reynolds.

Oltre ad Avengers: Infinity War e al già citato Deadpool 2, le foto proposte nella galleria di immagini dopo il salto mostrano anche altri grandi film in arrivo nei cinema di tutto il mondo nei prossimi mesi. Stiamo parlando di Solo: A Star Wars Story, spin-off della saga di Guerre Stellari con protagonista Han Solo; Ant-Man and the Wasp, nuovo cinefumetto di casa Marvel Studios; Christopher Robin, film in live-action su Winnie the Pooh; Gli Incredibili 2, atteso sequel del classico d'animazione della Disney/Pixar; Jurassic World - Il Regno Distrutto, nuovo sequel della saga di Jurassic Park; Mission: Impossible - Fallout, nuovo capitolo della saga d'azione con protagonista Tom Cruise; Teen Titans Go! - Il Film, adattamento cinematografico d'animazione della famosa serie animata sui supereroi DC.

Nella sinossi di Deadpool 2, in arrivo a metà maggio nei cinema italiani, leggiamo simpaticamente che "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo"