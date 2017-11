Tutte le nuove cover Marvel di Vanity Fair, il trailer di Infinity War in arrivo?

A poche ore dal rilascio in rete di alcune immagini video di Avengers: Infinity War ,i Marvel Studios stanno iniziando la promozione dell'attesissimo cinefumetto dei Marvel Studios diretto dal duo composto dai

In attesa, ecco arrivare grazie a Vanity Fair delle cover e immagini con i protagonisti di queste pellicole della Marvel. Più che foto da Avengers: Infinity War, sembrano più essere degli scatti celebrativi dell'Universo Cinematografico Marvel Studios o, forse, di Infinity War e del quarto film sui Vendicatori in uscita nel 2019 ancora senza un titolo ufficiale.



"Mi sento felice per la prossima generazione, sebbene sia un sentimento agrodolce" afferma Scarlett Johansson.



Per il futuro, Bob Iger della Disney conferma "Siamo alla ricerca di mondi completamente separati - geograficamente e nel tempo - dai mondi che abbiamo già esplorato"



"Siamo a quota 22 film e ne abbiamo altri 20 in fase di sviluppo che saranno diversi da tutto ciò che abbiamo prodotto fino ad oggi" continua Kevin Feige che su Avengers 4 spiega "fornirà qualcosa che non avete mai visto in un film di supereroi: un finale. Vedremo due periodi ben distinti. Tutto quel che è capitato prima di Avengers 4 e quello che è capitato dopo. Sicuramente non quello che la gente si aspetta"

Noi vi proponiamo tutti gli scatti comodamente nella galleria di immagini qui sotto.

Intanto, ad alimentare le voci sulla data di rilascio del trailer del cinecomic Marvel, rumoreggiata per il 4 dicembre, sono gli stessi Russo che in un post ambiguo diffuso su Facebook hanno lanciato numerose speculazioni tra i fan. I due hanno postato un semplice 3 che può significare tutto e niente. Che il trailer debutti tra tre giorni? O tra tre ore? Oppure il 3 dicembre? Attendiamo fiduciosi...

La pellicola debutterà nei cinema americani a maggio 2018 e sarà il culmine dei film dell'universo Cinematografico dei Marvel Studios che poi continuerà con Avengers 4, in arrivo a maggio 2019. Sebbene sia il culmine delle storie narrate in questa serie di pellicole dal 2008 ad oggi, vedremo anche un nuovo inizio, con la Marvel pronta a raccontare ulteriori storie fino al 2030.