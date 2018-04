Tutte le novità da Deadpool 2: collegamenti, citazioni, spot, foto e tanto altro

Dopo il final trailer di Deadpool 2, esplosivo e irriverente come non mai, il sito Entertainment Weekly ha diffuso in rete dei nuovi dettagli dall'atteso cinefumetto targato Fox ed ispirato al fumetto della Marvel.

L'attore, produttore e co-sceneggiatore Ryan Reynolds ha spiegato che nel film "Wade Wilson è una vittima della sua stessa arroganza appena inizia la pellicola, e questa è una cosa che crea un conflitto in lui". E questa volta Deadpool dovrà affrontare il Cable di Josh Brolin, come spiega il regista David Leitch: "Ognuno di loro ha un obiettivo. Cable vuole catturare il ragazzino, Deadpool vuole salvarlo. Per entrambi diventa una questione totalmente personale".

Leitch ha poi svelato che alcune battute sentite nei trailer potrebbero non finire nel montaggio definitivo ma semplicemente perché "abbiamo girato varie versioni con diverse battute e improvvisazioni. Non è un cambiamento che va a modificare la storia". E' sicuro, come spiega il filmaker, che il film "se la prenderà" con due diritti rivali al box-office: Avengers: Infinity War e Solo: A Star Wars Story. E a proposito di citazioni, in uno dei trailer viene citato (in maniera ironica) il DC Universe e il suo essere troppo dark; l'account Twitter di Teen Titans Go! - Il Film non ha perso occasione per controbattere a Reynolds e ironicamente ha risposto (trovate il tweet qui sotto): "ricordati, prima di essere un personaggio della Marvel, eri parte dell'Universo DC [riferito a Lanterna Verde, nb.]".

Tornando a parlare di Deadpool, il regista si definisce aperto ad un possibile ingresso del personaggio nel Marvel Cinematic Universe: "Sarebbe eccitante per i fan. Quel che mi piace di Deadpool è che più lo metti in un angolo e più lui vorrà mettersi in mostra. Metterlo al fianco di personaggi che potrebbero oscurarlo, è un modo per lui per essere ancora più irriverente. E' interessante. Personalmente troverei interessante un suo team-up con Captain America, sarebbe divertente. Io sono un grande fan dell'Universo Marvel e penso che Deadpool sarebbe grandioso con ognuno di questi personaggi". Per ora aspettatevi più riferimenti all'Universo degli X-Men in quanto "Deadpool fa parte di quest'universo, quindi i tie-in e i riferimenti sono molto più naturali".

Qui sotto un nuovo spot e una nuova foto dal film.