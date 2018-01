Tutte le novità dal preludio a fumetti di Avengers: Infinity War,in arrivo uno sneak peek?

Dopo tute le foto dal set di Avengers 4 , ecco arrivare in rete tutti i segreti dal preludio a fumetti di Avengers: Infinity War che svelano dettagli interessanti sulla pellicola in arrivo ad aprile in Italia.

Ecco un sunto di tutti i dettagli più interessanti:

Pantera Nera, subito dopo gli eventi di Captain America: Civil War, chiede scusa a Captain America e a Bucky e li ringrazia per avergli fatto scoprire il coinvolgimento di Zemo nell'assassinio di suo padre. Il Re del Wakanda promette a Bucky di essere in grado di "reboottare" la sua mente da tutti gli addestramenti HYDRA. Questo poco prima che Captain America liberi tutti i suoi alleati dal Raft, dopo aver sconfitto velocemente alcune guardie del Generale Ross. Lo status del Team Captain America: Occhio di falco decide ufficialmente di ritirarsi e vivere con la sua famiglia; Ant-Man fa ritorno da sua figlia; Scarlet Witch sembra perdonare Visione per quanto successo e vuole vivere con lui una vita 'normale', per questo lui assume una forma umanoide; Captain America, Falcon ed una bionda Vedova Nera sotto copertura continuano a fare delle missioni segrete insieme. In primis i tre riescono a combattere un gruppo di terroristi in Siria, che hanno ottenuto un'arma potenziata dalla tecnologia dei Chitauri e venduta a loro dagli americani. Questo porta Cap ad investigare sulla corruzione nel suo paese. Tony Stark, invece, sembra capire che c'è una minaccia in arrivo ma non vuole chiamare Captain America. Per questo costruisce una nuova armatura di Iron Man.

Vi ricordiamo, inoltre, che secondo una voce di corridoio, questa notte verrà presentato un nuovo sneak peek dal cinefumetto.