Turning Red: Pixar svela la sua nuova commedia in arrivo nel 2022

Durante la serata dell'Investor Day della Disney, oltre ai già riportati eventi di Marvel Studios e Lucasfilm, è salito sul palco anche Pete Docter, regista e presidente della Pixar che ha potuto quindi annunciare i futuri progetti dello studio. Tra questi il già noto prequel di Toy Story incentrato sul giovane Buzz Lightyear e un film originale.

Oltre appunto al prequel sul giovane Buzz Lightyear con Chris Evans, alla Pixar hanno svelato anche il nuovo film originale. Sarà una commedia di formazione dal titolo Turning Red e arriverà nelle sale nel 2022.

Turning Red ha al centro Mei Lee, una 13enne pasticciona ma molto sicura di sé che oscilla tra l'essere la graziosa figlia della madre e il caos incombente dell'adolescenza, visto che presto i suoi interessi iniziano a cambiare, così come le sue relazioni, e il suo corpo comincia a non essere abbastanza, come per ogni adolescente. Mei soffre di una misteriosa condizione per la quale ogni volta che si eccita troppo - che per ogni teenager vuol dire praticamente SEMPRE - magicamente si trasforma in un panda rosso gigante.

La pellicola verrà diretta da Domee Shi, regista già dietro al tenero cortometraggio Bao, e prima donna a dirigere un corto per la Pixar Animation e a vincere per questo un Premio Oscar. Mentre il film Turning Red sarà il suo effettivo debutto alla regia, Shi è già accreditata come autrice di storyboard in numerosi progetti in passato come Inside Out, Il viaggio di Arlo, Gli Incredibili 2 (che era preceduto proprio da Bao) e Toy Story 4.

Turning Red è prodotto anche da Lindsey Collins, già dietro la produzione di film Pixar come WALL-E, John Carter e Alla ricerca di Dory.

Attualmente il nuovo film ha una data d'uscita fissata all'11 marzo 2022 e sarà uno dei due film Pixar in arrivo quell'anno, oltre al prequel su Buzz Lightyear con Chris Evans.