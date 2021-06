Turning Red, godetevi il bellissimo concept art del nuovo film d'animazione Pixar

È direttamente dalle pagine sociale Pixar che possiamo mostrarvi un nuovo e splendido concept art di Turning Red, nuovo film d'animazione dello studio di Toy Story, Coco e dell' in arrivo nei cinema il prossimo anno ultimo e bellissimo Luca.

Turning Red ha al centro Mei Lee, una 13enne pasticciona ma molto sicura di sé che oscilla tra l'essere la graziosa figlia della madre e il caos incombente dell'adolescenza, visto che presto i suoi interessi iniziano a cambiare, così come le sue relazioni, e il suo corpo comincia a non essere abbastanza, come per ogni adolescente. Mei soffre di una misteriosa condizione per la quale ogni volta che si eccita troppo - che per ogni teenager vuol dire praticamente SEMPRE - magicamente si trasforma in un panda rosso gigante.

La pellicola verrà diretta da Domee Shi, regista già dietro al tenero cortometraggio Bao, e prima donna a dirigere un corto per la Pixar Animation e a vincere per questo un Premio Oscar. Mentre il film Turning Red sarà il suo effettivo debutto alla regia, Shi è già accreditata come autrice di storyboard in numerosi progetti in passato come Inside Out, Il viaggio di Arlo, Gli Incredibili 2 (che era preceduto proprio da Bao) e Toy Story 4.

Turning Red è prodotto anche da Lindsey Collins, già dietro la produzione di film Pixar come WALL-E, John Carter e Alla ricerca di Dory.

Attualmente il nuovo film ha una data d'uscita fissata all'11 marzo 2022 e sarà uno dei due film Pixar in arrivo quell'anno, oltre al prequel su Buzz Lightyear con Chris Evans.