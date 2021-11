Turning Red, c'è un simpaticissimo panda rosso nel nuovo trailer del film Disney Pixar

Diversi mesi dopo la pubblicazione del primo trailer di Turning Red, i Pixar Animation Studios tornano a mostrare un nuovo filmato promozionale del loro prossimo film d'animazione in uscita nel corso del 2022.

In Turning Red Disney e Pixar presentano Mei Lee (con la voce di Rosalie Chiang), una tredicenne fiduciosa e imbranata eternamente combattuta tra il rimanere la figlia rispettosa e diligente che si aspetta sua madre oppure lasciarsi trasportare dal caos dell'adolescenza. Il genitore protettivo, Ming (voce di Sandra Oh), le sta sempre dietro, cosa che frena i bisogni da adolescente della protagonista. E come se i cambiamenti dell'età non fossero già abbastanza, ogni volta che si eccita Mei Lee si trasforma in un gigantesco panda rosso: riusciranno mamma e figlia a trovare un equilibrio?

Diretto dal vincitore dell'Academy Award Domee Shi (cortometraggio Pixar “Bao”) e prodotto da Lindsey Collins, Turning Red uscirà l'11 marzo 2022.

Per altri approfondimenti sul film vi rimandiamo al primo concept art di Turning Red, e vi ricordiamo che il prossimo anno i Pixar Animation Studios torneranno al cinema anche con l'attesissimo Lightyear, spin-off di Toy Story incentrato sulle avventure del vero cosmonauta le cui gesta avrebbero ispirato la produzione della celebre linea di giocattoli di 'Buzz Lightyear'. Quale tra i due film attendete di più, l'originale o lo spin-off nostalgia? Ditecelo nei commenti!