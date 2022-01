Turning Red: la Disney annulla l'uscita in sala del nuovo film Pixar

Poco più di un anno fa avevamo scoperto che Turning Red sarà la nuova commedia della Pixar in arrivo nel 2022. Era stato rivelato nel corso dell'Investor Day della Disney, e tutti si erano preparati all'uscita al cinema. Tuttavia i programmi sono cambiati: il film non arriverà in sala l'11 Marzo come previsto, ma solo su Disney+ in tutto il mondo.

In un momento delicato per quanto riguarda la pandemia, la Disney decide di fare un passo indietro. Sicuramente non una scelta entusiasmante per le sale, che si aspettavano di accogliere il nuovo film della Pixar in un momento così drammatico causato dall'arrivo di nuove varianti del covid-19. Si tratta della terza pellicola della Pixar a saltare l'uscita al cinema dopo Soul e Luca e finendo direttamente in streaming su Disney+. Ovviamente nei luoghi dove la piattaforma non è disponibile, Turning Red arriverà in sala.

Un destino differente era toccato per Raya e l'ultimo drago, film Disney che è arrivato proprio quando i cinema riaprivano a NY e LA, potendo dunque godere di un'uscita in sala e sulla piattaforma. Dai pochi dati che abbiamo questa pellicola ha raggiunto i $ 54,7 milioni al botteghino, ma non abbiamo i dati casalinghi. Invece per quanto riguarda Luca non ci sono proiezioni, mentre Soul nel weekend di Dicembre 2020 ha portato 2,4 milioni di persone davanti alla Smart TV. Niente male, eh?

Adesso, i cinema sperano che la Disney faccia marcia indietro (insieme alla variante Omicron). Nel frattempo ecco il trailer di Turning Red!