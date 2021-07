Turning Red, crescere è bestiale nel trailer del nuovo film Disney Pixar

A poche settimane dall'uscita di Luca con le sue ambientazioni italiane, Pixar ha già un altro titolo in rampa di lancio. Stiamo parlando di Turning Red, la cui uscita è in programma nella primavera del 2022, e di cui è stato appena pubblicato il primo trailer ufficiale.

Le immagini, che seguono di pochi giorni quelle del primo concept art di Turning Red, sono visibili in calce alla notizia, oltre che sulla pagina Instagram della Pixar.

"Crescere è bestiale" recita la didascalia, e in effetti il nuovo film è incentrato sulla tredicenne Mei Lee e sulle sue "animalesche" trasformazioni. Come capita a tutti gli adolescenti, infatti, la tempesta ormonale provoca sbalzi d'umore e cambiamenti anche fisici. Non a tutti, però, capita ciò che rende unica la protagonista di Turning Red: ogni volta che si eccita o si emoziona un po' troppo (cosa che per una teenager significa, più o meno, sempre), si trasforma in un gigantesco panda rosso.

Nel trailer del film vediamo infatti Mei Lee trasformarsi a scuola, durante una lezione, e correre e saltare tra i tetti dei palazzi del quartiere, dopo aver visto sua madre dalla finestra impegnata in una discussione.

Turning Red è diretto da Domee Shi, premiata con l'Oscar per il cortometraggio Bao. Lo vedremo al cinema a partire dal prossimo 11 marzo.