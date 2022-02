Turning Red: arriva il primo singolo del film firmato da Billie Eilish

Il nuovo film della Pixar, Turning Red, non arriverà al cinema. In attesa dell'uscita prevista per l'11 Marzo, la Disney ha appena pubblicato la canzone originale Nobody Like U, realizzata dal duo Billie Eilish e Finneas O'Connell. La potete ascoltare nel video in cima all'articolo.

Il brano presenta un sound da boy-band dei primi anni 2000, ed è una delle tre canzoni originali realizzate dalla coppia di fratelli per la colonna sonora del film. Gli altri due pezzi sono intitolati 1 True Love e U Know What's Up, e saranno eseguiti da Jordan Fisher, che nel film è Robaire, Finneas O'Connell che è Jesse, Topher Ngo ovvero Aaron T., Grayson Villanueva che interpreta Tae Young e Josh Levi che è di Aaron Z. Questi personaggi andranno a comporre un'immaginaria boy-band chiamata 4*Town.

La colonna sonora del film sarà però composta anche delle musiche originali del vincitore di Oscar, Grammy ed Emmy Ludwig Göransson, che in precedenza ha lavorato al film campione d'incassi Black Panther e alla serie di Disney+ The Mandalorian.

Turning Red parla di Meilin "Mei" Lee, una tredicenne che affronta il caos dell'adolescenza mentre prova ad essere la figlia perfetta per sua madre. La sfida più grande riguarda il fatto che la giovane si trasforma in un panda rosso ogni volta che è agitata: come farà a cavarsela in un periodo di grandi cambiamenti quale è l'adolescenza?

Nell'attesa dell'arrivo del film, ecco le prime recensioni della critica su Turning Red.