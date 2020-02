Turbo Kid: i registi sperano ancora nel sequel dell'action canadese

Una delle action comedy del cinema nordamericano più apprezzate degli ultimi anni, Turbo Kid, potrebbe avere un sequel. Questa voce ormai circola da diversi anni, all'incirca dal 2016, ma nel corso del tempo non sono pervenuti ulteriori aggiornamenti e pareva che il progetto fosse finito definitivamente nel dimenticatoio.

Ora sono gli stessi tre registi del primo film - Yoann Karl-Whissell, Anouk Whissell e François Simard - a sperare in un seguito del film, dopo aver annunciato il progetto di un sequel diversi anni fa.

Lo ricorda anche il produttore Ant Timpson:"Molto tempo è passato. C'è una sceneggiatura per Turbo Kid 2 e vogliamo farcela. Questo è tutto quello che posso dire. Penso sia davvero il caso di trovare dei finanziatori perché è molto ambizioso. Un po' come il passaggio da Interceptor a Mad Max; è un po' quel tipo di ambizione".



E riferendosi ai registi:"Hanno bisogno di un po' di più di denaro rispetto a quanto hanno usato per il primo film. Vogliono trasformarlo in un progetto da sogno".

Al momento non è chiaro se Munro Chambers e Laurence Leboeuf riprenderanno i loro ruoli, rispettivamente di The Kid e Apple, anche se l'ipotesi è concreta, considerando che si tratta dei due personaggi principali del primo film.

Nel 2018 i creatori di Turbo Kid hanno presentato al Sundance Film Festival un horror dal titolo Summer of '84.

Su Everyeye trovate trailer e poster di Summer of '84, l'ultima pellicola creata dal trio di collaboratori. Ora è tempo di tornare a Turbo Kid?