Tupac Shakur, la star del rap riceve postuma la stella sulla Hollywood Walk of Fame

A distanza di 27 anni dalla sua tragica scomparsa, il rapper Tupac Shakur ha ricevuto la propria stella sulla Hollywood Walk of Fame. La notizia è stata riportata da TMZ, con la sorella del cantante, Sekyiwa Shakur, che ha accolto la folla accorsa per celebrare e onorare i successi del loro defunto idolo.

Sekyiwa Shakur ha ricordato l'eredità lasciata da Tupac nel mondo del rap mentre la città di Los Angeles le ha consegnato un certificato incorniciato che attesta l'apporto fondamentale e indimenticato del rapper all'industria musicale nel corso della sua carriera.



"Tupac sapeva nel profondo di essere sempre stato destinato a qualcosa di eccezionale. E come sua sorellina, ho avuto il privilegio di assistere allo sviluppo di quella grandezza. Dalla prima volta che ha messo piede sul palco dell'Apollo Theater a 13 anni, prima che qualcuno riconoscesse il suo nome. Sapeva di avere il sogno di avere una stella qui, sulla Walk of Fame" ha dichiarato la sorella. Su Everyeye potete recuperare il trailer di All Eyez On Me, il biopic del 2017 sul rapper.



Stella di prima grandezza nel firmamento del rap americano e internazionale, Tupac Shakur venne ferito mortalmente la notte tra il 7 e l'8 settembre 1996 da colpi d'arma da fuoco provenienti da un'auto che si accostò a quella di Tupac. Dopo il coma farmacologico, la morte sopraggiunse il pomeriggio del 13 settembre.



Nel frattempo ascolti record per la nuova docuserie Dear Mama, proprio su Tupac Shakur.