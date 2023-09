Tupac Shakur: a 27 anni dalla morte, c'è un importante arresto per l'omicidio irrisolto

Dopo che Tupac Shakur ha ricevuto la stella postula sulla Hollywood Walk of Fame, un'altra importante conferma getta luce sul suo percorso: a 27 anni dalla morte misteriosa, infatti, è appena avvenuto un arresto. Stiamo per scoprire la verità sull'accaduto?

L'omicidio avvenuto nel 1996 nei presi di Strip, Las Vegas, ha prodotto una smisurata quantità di materiale documentario, senza che si riuscisse a risalire all'assassino; tuttavia, venerdì 22 settembre 2023 le autorità del Nevada hanno arrestato Duane "Keffe D" Davis, ex leader di una banda criminale e testimone dell'omicidio.

Stando al resoconto dei poliziotti, sarebbe stato proprio lui a orchestrare la sparatoria dopo il coinvolgimento del rapper in una rissa col nipote, Orlando "Baby Lane" Anderson. "Spesso si dice che la giustizia ritardata è una giustizia negata" ha dichiarato Steve Wolfson, procuratore distrettuale della contea di Clark. "In questo caso, la giustizia è sì ritardata, ma non verrà affatto negata". Da parte sua, Davis ha ammesso di aver prestato servizio come "comandante sul posto nel tentativo di uccidere Tupac".

Il detective Greg Kading aveva già intervistato Davis nel 2008 e nel 2009, identificandolo come il principale sospettato, ma la mancanza di indizi rilevanti non permise alle autorità di procedere oltre con l'arresto. A riaprire l'indagine è stata la pubblicazione di un libro di memorie da parte del sospettato stesso, senza contare i numerosi interventi pubblici.

A proposito, sapevate che nessuno vuole comprare la BMW Serie 7 nella quale è stato ucciso Tupac? Il terribile evento, unito all'impossibilità dei poliziotti di risalire al colpevole, ha lasciato una cicatrice indelebile nel cuore dei fan, che forse gioverà parzialmente delle ultime scoperte in merito all'omicidio.