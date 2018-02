Tuo, Simon: online il trailer italiano della commedia con la star di Tredici

L'attoreè il protagonista della pellicola diretta da, il cui nome è conosciuto in particolare dagli appassionati delle serie televisive in onda sul canale The CW.racconta la storia di un adolescente omosessuale che nel corso dell’arco narrativo del film cercherà di raccontare se stesso ai propri affetti.

Tutti meritano una grande storia. Ma per Simon, è complicato: non solo perché sono gli anni del liceo, ma anche perché custodisce un segreto che non sa come rivelare agli amici e alla famiglia. Per farlo e affrontare la paura, avrà bisogno di tutto il suo coraggio (e della sua ironia).

Nel cast artistico figurano Nick Robinson (Noi siamo tutto), Katherine Langford (Tredici), Alexandra Shipp (X-Men: Dark Phoenix), Miles Heizer, Logan Miller, Jennifer Garner e Josh Duhamel.

Diretto da Greg Berlanti, l’uomo dietro il successo delle acclamate serie televisive DC come Arrow o The Flash, la sceneggiatura del lungometraggio è stata stesa da Elizabeth Berger e Isaac Aptaker. La colonna sonora è stata scritta dal compositore Rob Simonsen (Adaline – L’eterna giovinezza), mentre il reparto scenografico è a cura di Aaron Osborne. John Guleserian (Questione di tempo, Before We Go) è il direttore della fotografia del film.

Tuo, Simon verrà distribuito dalla 20th Century Fox nelle sale italiane a partire dal 30 agosto dell’anno in corso.