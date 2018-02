Tully: ecco il nuovo poster con la splendida Charlize Theron!

La Focus Features ha pubblicato il primo poster per il nuovo film del premio Oscar Charlize Theron,, una nuova pellicola firmata dal regista nominato agli Oscar Jason Reitman (Up in the Air) e dallo sceneggiatore premio Oscar Diablo Cody (Juno).

Marlo (Theron), madre di tre figli, tra cui un neonato, ha una tata che la aiuta di notte, e questo "dono" le è stato fatto dal fratello (Mark Duplass). Inizialmente esitante per la stravaganza della situazione, Marlo instaurerà un legame unico con la giovane bambinaia, una ragazza pensierosa, sorprendente e a volte controcorrente, di nome Tully (Mackenzie Davis).

Tully è un film prodotto da Aaron L. Gilbert dei Bron Studios; Reitman e Helen Estabrook della Right of Way; Cody e Mason Novick; Theron, A.J. Dix e Beth Kono con la Denver e la Delilah Productions. Il coinvolgimento dei Bron Studios è stato annunciato il 6 maggio 2016.

Il presidente di Focus Features, Peter Kujawski, ha parlato del progetto lo scorso maggio dicendo di essere "entusiasta di collaborare con Jason per la prima volta, dopo aver a lungo ammirato il suo genio, e ancora una volta con Charlize, dopo Kubo e Atomica Bionda. L'attrice riesce, in Tully, a regalare un'altra grande performance sotto la direzione di Jason, attraverso i dialoghi di Diablo, che trovano il perfetto equilibrio tra commedia ed emozione. "

Tully arriverà nei cinema il 20 aprile 2018 (USA).