Tully, Charlize Theron e Mackenzie Davis nel trailer del nuovo film di Jason Reitman

Il progetto segna la secondo collaborazione tra Reitmen e la Theron dopo il bel Young Adult del 2012, e anche la seconda collaborazione tra il regista e la grande Diablo Cody, firmataria dell'ottimo Juno. Definitivo "un racconto intimo, sentimentale e divertente sulla maternità", il film racconterà di Marlo (Theron), una madre di tre figli -di cui uno neonato- ai quali la notte baderà una babysitter consigliatagli dal fratello, certa Tully (Davis). Esuberante fino alla stravaganza più totale, Marlo comincerà così a formare un legame unico con questa giovane, sorprendente, pensierosa e complessa ragazza.



Il presidente di Focus Features, Peter Kujawski, ha parlato del progetto lo scorso maggio dicendo di essere "entusiasta di collaborare con Jason per la prima volta, dopo aver a lungo ammirato il suo genio, e ancora una volta con Charlize, dopo Kubo e Atomica Bionda. L'attrice riesce, in Tully, a regalare un'altra grande performance sotto la direzione di Jason, attraverso i dialoghi di Diablo, che trovano il perfetto equilibrio tra commedia ed emozione".



Tully vedrà nel cast anche Mark Duplass e Ron Livingston, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 20 aprile. Curiosi?