Truth Seekers, Amazon cancella la serie di Simon Pegg e Nick Frost dopo una sola stagione

"La verità a là fuori", dice lo slogan di Truth Seekers di Amazon Prime Video, ma sfortunatamente sembra proprio che là fuori rimarrà, perché lo studio ha deciso di cancellare dopo una sola stagione la serie comedy-horror ideata dai mitici Simon Pegg e Nick Frost (Hot Fuzz, La fine del mondo, Paul).

A rivelarlo è stato per altro lo stesso Frost via Instagram, in un video dedicato, dichiarando:



"Preparatevi a essere cullati da alcune brutte notizie. Purtroppo devo annunciarvi che Truth Seekers non tornerà per una seconda stagione. Non è stato rinnovato da Amazon Prime Video, il che per me è un enorme calcio nel sedere. Ci abbiamo messo davvero tanto, nel progetto, cuore, anima e anche il sangue, in alcuni casi, quindi sapere di non potere continuare è davvero triste per noi. È un gran peccato".



La serie è stata co-creata anche da James Serafinowicz e Nat Saunders e racconta di un tecnico che durante i suoi interventi e insieme al collega si ritrova a indagare su misteriosi casi paranormali, definendosi cacciatori di verità.



Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Truth Seekers. Seguitavate lo show Amazon? Vi piaceva? Siete dispiaciuti della cancellazione? Fateci sapere come sempre cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.