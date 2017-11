Truth or Dare: Universal ha annunciato la data d'uscita

Universal Pictures ha annunciato la data d'uscita ufficiale dell'horror targato Blumhouse,, diretto da Jeff Wadlow e interpretato da. Il film arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi dal prossimo 27 aprile, in concomitanza con titoli come il dramma romantico, il thrillere il dramma

Lucy Hale e Tyler Posey guidano il cast di Truth or Dare, thriller soprannaturale dove un gioco apparentemente innocuo tra amici si trasforma in una sfida mortale quando qualcosa d'ignoto inizia a punirli dopo una menzogna o se dimostrano mancanza di coraggio.

Diretto da Jeff Wadlow, Truth or Dare comprende nel cast anche Violetta Beane, Nolan Gerard Funk, Hayden Szeto e Sophia Taylor Ali.

Blumhouse ha avuto grande successo quest'anno con i suoi film al cinema, tra cui Out Out e soprattutto Split di M. Night Shyamalan, incassando un totale di 278 milioni di dollari.